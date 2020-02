Αεροσκάφος βγήκε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης στο αεροδρόμιο Sabiha Gokcen της Κωνσταντινούπολης και κόπηκε στα δύο, μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ.

Στις εικόνες που μεταδίδουν τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα από το σημείο, διακρίνεται η άτρακτος του αεροσκάφους, της εταιρείας Pegasus, να έχει κοπεί στα δύο, ενώ έπιασε φωτιά. Επιβάτες απομακρύνονται από αυτό.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας, που μίλησε στο CNN Turk, δεν υπάρχουν νεκροί από τη συντριβή.

BREAKING: Plane skids off runway in Sabiha Gokcen International airport in Istanbul; unknown if there are victims pic.twitter.com/UuIXVDlFa7