Αεροσκάφος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση σε παραλία της Φλόριντα των ΗΠΑ γεμάτη λουόμενους, αλλά ευτυχώς, "τέλος καλό όλα καλά", καθώς κανείς δεν τραυματίστηκε.

Ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση όταν το τορπιλοπλάνο βομβαρδιστικό του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τύπου TBM Avenger, υπέστη μηχανική βλάβη στην Cocoa Beach της Φλόριντα λίγα μέτρα από τους κολυμβητές.

World War II-era #plane crash-lands in ocean during #Florida airshow on Saturday#USA #CocoaBeach pic.twitter.com/c7NFJduWIk