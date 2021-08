Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έπληξε χθες Δευτέρα θέσεις του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας σε αντίποινα για τη χρήση εμπρηστικών μπαλονιών από τον θύλακα που προκάλεσε πυρκαγιές σε θαμνώδεις εκτάσεις στο νότιο Ισραήλ.

Οι επιδρομές, κατά τη διάρκεια των οποίων επλήγησαν εγκαταστάσεις στην πόλη της Γάζας, στη Χαν Γιούνες (νότια) και τη Τζαμπάλια (βόρεια), δεν είχαν θύματα, προκάλεσαν πάντως υλικές ζημιές, ανέφερε πηγή προσκείμενη στις παλαιστινιακές υπηρεσίες ασφαλείας στον θύλακα.

Μέλη του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς, ισλαμιστικής παράταξης που βρίσκεται στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, άνοιξαν πυρ εναντίον ισραηλινών αεροσκαφών, πρόσθεσε η ίδια πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν «εγκατάσταση κατασκευής όπλων που ανήκε στη Χαμάς στη Χαν Γιούνες», την είσοδο υπόγειας σήραγγας στην Τζαμπάλια και υπόγεια εγκατάσταση εκτόξευσης ρουκετών «κοντά σε σπίτια κι ένα σχολείο στη Σετζάγια», συνοικία της πόλης της Γάζας.

#IDF airstrikes hit alleged Hamas targets in #Gaza in response to incendiary balloons#Palestine #Israel #GazaStrip pic.twitter.com/Z3HewrZI7P