Τετάρτη με Παρασκευή κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το Αν. Αιγαίο - Ενισχυμένοι νοτιάδες

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά  στα Δ και βαθμιαία στις Κυκλάδες , την Κρήτη και το Α. Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β  έως  18 βαθμούς, στην  υπόλοιπη χώρα έως 20 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα και τη Κρήτη έως 22 βαθμούς  

Την  Τετάρτη και την Πέμπτη βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές , θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δ – τα Β ,  και στο Α.  Αιγαίο. Οι Άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Παρασκευή βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας , τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά κυρίως στα Δ τα Β , το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.  Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη Συννεφιά παροδικά αυξημένη.  Άνεμοι: ΝΔ  4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα τοπικές συννεφιές  Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.  

