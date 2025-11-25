Σήμερα Τρίτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στα Δ και βαθμιαία στις Κυκλάδες , την Κρήτη και το Α. Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 20 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα και τη Κρήτη έως 22 βαθμούς

Την Τετάρτη και την Πέμπτη βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές , θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δ – τα Β , και στο Α. Αιγαίο. Οι Άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Παρασκευή βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας , τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά κυρίως στα Δ τα Β , το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη Συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: ΝΔ 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα τοπικές συννεφιές Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.