Σήμερα, Τρίτη 24 Ιουνίου στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βρίσκεται στο Ναύπλιο. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από την πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και μας γνωρίζουν την πόλη με την πλούσια ιστορία, τα δημοφιλή αξιοθέατα -Μπούρτζι, Ακροναυπλία, Παλαμήδι-, τα νεοκλασικά κτίρια και τα γραφικά σοκάκια. Μια πόλη γεμάτη ζωή και ωραίους ανθρώπους.

Δείτε το trailer:

Από την πλατεία Συντάγματος και το Βουλευτικό μέχρι τον Άγιο Σπυρίδωνα, έξω από τον οποίο δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, το Ναύπλιο έχει να διηγηθεί μια ιστορία που συναντά τη γραφικότητα και την αρχοντιά του. Περπατήσαμε, μιλήσαμε και τραγουδήσαμε το Ανάπλι.

Μαραθωνοδρόμοι ανεβαίνουν τα εκατοντάδες σκαλοπάτια του Παλαμηδίου, αψηφώντας τις δυσκολίες και προπονούνται γύρω από το εμβληματικό φρούριο. Ανάμεσά τους μια γυναίκα με απώλεια όρασης, που με χαμόγελο επιλέγει αγωνιστικές προκλήσεις.

Προβλήματα στους μόνιμους κατοίκους του Ναυπλίου δημιουργεί η τουριστική ταυτότητα της πόλης, που παρότι καλοδεχούμενη, καθιστά δύσκολη την καθημερινότητά τους. Έλλειψη χώρων στάθμευσης, άναρχη είσοδος σε πεζοδρόμους, επέκταση στα τραπεζοκαθίσματα με κίνδυνο αδυναμίας πρόσβασης πυροσβεστικής και ασθενοφόρων στο ιστορικό κέντρο, είναι μερικά από τα ζητήματα που μας θέτουν.

Το νερό και το φως του μεσογειακού ήλιου δεσπόζουν στα έργα της ζωγράφου Μαρίας Φιλοπούλου, που εκτίθενται στο Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στο Ναύπλιο. Μιλήσαμε μαζί της με φόντο τον Αργολικό Κόλπο.

Παλιά αντικείμενα που προκαλούν νοσταλγία προβάλλουν ντροπαλά ανάμεσα σε κεντήματα, κλωστές, υφάσματα, σημαιούλες και άλλα μικροπράγματα. Αυτό είναι το σύμπαν του καταστήματος Παπαθανασίου που μετρά πάνω από 150 χρόνια ζωής στο Ναύπλιο. Παράλληλη η ζωή του με το αποστακτήριο – ποτοποιία Καρώνη, τοπόσημο στην ιστορική πόλη.

