«Ω Χριστέ μου, η έλλειψη βαρύτητας...». Ενθουσιασμένος, σα μικρό παιδί, ήταν ο 90χρονος αμερικανός ηθοποιός Ουίλιαμ Σάτνερ, ο οποίος υποδύθηκε τον «Κάπτεν Κερκ» στη σειρά επιστημονικής φαντασίας Star Trek, από το σύντομο ταξίδι του στο διάστημα.



Στα πλάνα του βίντεο της Blue Origin του Τζον Μπέζος ο αιωρούμενος ηθοποιός «κολλάει» το πρόσωπό του στο φινιστρίνι της κάψουλας για να απολαύσει το μαγευτικό θέαμα της Γης, μια πραγματική εμπειρία ζωής, ενώ οι συνταξιδιώτες του παίζουν με αιωρούμενα παιχνίδια.



«Καμιά περιγραφή δεν είναι εφάμιλλη αυτού που βλέπω» δηλώνει ο 90χρονος, ο οποίος ακούγεται να γελάει. Πέρασε τρία λεπτά αιωρούμενος σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας πριν επιστρέψει στη Γη.



Ο Σάτνερ έγινε στα 90 του ο γηραιότερος άνθρωπος που έφτασε «με τόλμη εκεί που δεν έχει πάει ποτέ κανείς ξανά» όπως έλεγε το σλόγκαν της σειράς Ε.Φ.



Το αυτοματοποιημένο διαστημόπλοιο New Shepherd της εταιρείας New Origin εκτοξεύτηκε την Τετάρτη από μια αγροτική περιοχή, στο δυτικό Τέξας και ξεπέρασε τη Γραμμή Κάρμαν που, σε ύψος 100 χιλιομέτρων από τη Γη, συνιστά το «σύνορο» του διαστήματος.



Η υποτροχιακή πτήση κράτησε μόλις 11 λεπτά και το σκάφος επέστρεψε με ασφάλεια στη Γη, με τη βοήθεια τριών αλεξιπτώτων.

This was the voyage of the RSS First Step today. Its mission: encounter Earth from incredible views at apogee pic.twitter.com/Gzsnkv97K9