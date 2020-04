Επίθεση χάκερ δέχθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ιστοσελίδες του Ιδρύματος Gates, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ινστιτούτου Iολογίας της Ουχάν.

BREAKING: It is being reported that the Gates Foundation, World Health Organization and Wuhan Institute of Virology have all been hacked and thousands of emails, passwords, and documents have been leaked online. — Mike Coudrey (@MichaelCoudrey) April 21, 2020

Σύμφωνα με την Washington Post, έχουν παραβιαστεί σχεδόν 25.000 email, κωδικούς πρόσβασης, ενώ αρκετά έγγραφα έχουν διαρρεύσει στο διαδίκτυο.

One email shows Dr. Zhengli Shi might be who unleashed the #CCPVirus pic.twitter.com/trKHCWQuyR — PopulistSociety (@HeisenburgK) April 21, 2020

Εξακολουθούν να γίνονται ενέργειες για να συλλεχθούν περισσότερα στοιχεία καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις επιτυχημένες διαδικτυακές επιθέσεις που έχουν λάβει χώρα.

Όπως αναφέρεται από τις πληροφορίες που διέρρευσαν, σκοπός των χάκερ ήταν να αποκαλύψουν τι κρύβεται πίσω από τις θεωρίες συνομωσίας για τον κορωνοϊό.

Ο Bill Gates την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι δωρίζει μέσω του φιλανθρωπικού του ιδρύματος 150 εκατομμύρια δολάρια, κάτι που όπως φαίνεται τον έφερε στο στόχαστρο των Anonymous.

Το ίδρυμα Gates σε ανακοίνωσή του δήλωσε: «Παρακολουθούμε την κατάσταση μέσω των πολιτικών ασφαλείας μας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν κλαπεί δεδομένα.»

Έχει όμως ήδη επαληθευθεί ότι αρκετοί λογαριασμοί έχουν παραβιαστεί επιτυχώς.

While the κατέχον militia did hack #Gates Foundation servers and Marina Abramovic, we were the ones who leaked all the data.



From what we uncovered in the data of that hack, we decided to hack #WHO, #CDC, #NIH & World Bank and leak their data too, because it's all connected. pic.twitter.com/Si8LLiq0ea — USA HACKERS (@usahackers) April 21, 2020

Τα έγγραφα που έχουν διαρρεύσει και είναι ήδη διαθέσιμα στο διαδίκτυο με τίτλο «Gates Hack» περιέχουν μεταξύ άλλων και λίστες από εταιρείες και επιχειρηματίες που έχουν κάνει δωρεές στο Ίδρυμα Gates.

Όσον αφορά το ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν, το οποίο έχει κατηγορηθεί από πολλούς ότι ευθύνεται για το ξέσπασμα του ιού, ήταν το νούμερο 1 στη λίστα των χάκερ προκειμένου να «ξεσκεπάσουν» την αλήθεια.

Επίσης, ο CEO της αυστραλιανής εταιρείας Internet 2.0, είπε πως στο παρελθόν πολύ εύκολα κατάφερε να εισέλθει στο σύστημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, χρησιμοποιώντας διευθύνσεις και κωδικούς που βρήκε στο διαδίκτυο. Κάτι τέτοιο αμφισβητεί την ασφάλεια των δεδομένων του οργανισμού.

Όπως είπε «48 άτομα είχαν ως κωδικό τη λέξη password».



Πηγή: The Washington Post