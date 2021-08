Εντυπωσιακές δορυφορικές εικόνες από το πύρινο μέτωπο της Βαρυμπόμπης χθες και σήμερα.

Στην διαδραστική δορυφορική εικόνα του zoom.earth μπορείτε να δείτε σε time lapse (γρήγορη ταχύτητα) την εξέλιξη του πύρινου μετώπου, πατώντας "play" και επιλέγοντας τη χθεσινή ή τη σημερινή ημερομηνία.

Η έτερη εικόνα του ευρωπαϊκού δορυφoρικού δικτύου Copernicus απεικονίζει χρωματικά τη θερμοκρασία εδάφους στη χώρα μας η οποία έφτανε χθες τους 53 βαθμούς Κελσίου, με το έδαφος να είναι στο "κόκκινο".



#ImageOfTheDay



The Eastern Mediterranean is going through an intense #heatwave



Greece is facing the most extreme temperatures 🌡️since 1987 and Turkey is affected by severe wildfires 🔥



The Land Surface Temperature #LST measured by @Copernicus #Sentinel3 🇪🇺🛰️shows peaks at 53°C pic.twitter.com/qLC5OiN05e