Εντυπωσιάζουν δυο φωτογραφίες του πλανήτη Αφροδίτη από τoν "διαστημικό Οδυσσέα", το σκάφος της κοινής ευρωϊαπωνικής αποστολής BepiColombo που τραβήχθηκε την Τετάρτη.

Τις φωτογραφίες παρουσιάζει στο σάιτ της η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA). Πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε η κάμερα παρακολούθησης του Mercury Transfer Module 3. Οι κάμερες παρέχουν ασπρόμαυρες φωτογραφίες σε ανάλυση 1024x1024 pixels.

Το σκάφος, με προορισμό τον Ερμή, είναι σε θέση να διεξάγει κρίσιμες μετρήσεις που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να επιβεβαιώσουμε αν υπάρχουν πιθανά σημάδια ζωής στην Αφροδίτη.



Στις 14 Σεπτεμβρίου, οι ερευνητές ανακοίνωσαν ότι βρήκαν ένα αέριο που ονομάζεται φωσφίνη στα σύννεφα της Αφροδίτης και καμία μη βιολογική διαδικασία για την οποία γνωρίζουμε δεν θα μπορούσε να το παράγει σε τόσο μεγάλες ποσότητες. Το διαστημικό σκάφος BepiColombo ενδέχεται να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει εάν όντως υπάρχει φωσφίνη στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης και σε τι ποσότητες.

Η παρακάτω φωτό τραβήχθηκε την Τετάρτη στις 07:52 UTC (8.52 το πρωί ώρα Ελλάδας), σε απόσταση 600.000 χιλιομέτρων από την Αφροδίτη.

Coming up later this morning, the first #BepiColomboVenusFlyby! Close approach is at 03:58 UTC (05:58 CEST). #StayTuned! pic.twitter.com/xCyEodBpzh