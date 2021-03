Συνεχίζει την εξερεύνησή του στον πλανήτη Άρη, το ρομποτικό ρόβερ Perseverance (Επιμονή) της NASA που μετέδωσε μάλιστα πίσω στη Γη το πρώτο αρχείο με τον ήχο του ανέμου όπως ακούγεται στον «κόκκινο πλανήτη».

«Τα πράγματα ακούγονται ωραία εδώ. Ακούτε τους πρώτους ήχους του ανέμου όπως καταγράφονται από το μικρόφωνο της SuperCam», γνωστοποιεί το Ρόβερ.

🔊 You’re listening to the first audio recordings of laser strikes on Mars. These rhythmic tapping sounds heard by the microphone on my SuperCam instrument have different intensities that can help my team figure out the structure of the rocks around me. https://t.co/nfWyOyfhNy