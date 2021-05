Το διαστημοδρόμιο της SpaceX βρίσκεται υπό κατασκευή και θα μπορούσε να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέσα στο 2022, όπως ανακοίνωσε ο Ίλον Μασκ, ο οποίος αποκάλυψε επίσης ότι το όνομα της offshore πλατφόρμας, από την οποία θα γίνονται εκτοξεύσεις, είναι Δείμος (Deimos).

Η πλατφόρμα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα απογείωσης και προσγείωσης του SpaceX Starship, ενός διαστημικού σκάφους το οποίο σκοπεύει να στείλει ο Μακ στον Άρη. Η SpaceX αγόρασε δύο πετρελαϊκές πλατφόρμες στα ανοικτά των ακτών του Τέξας στις αρχές του τρέχοντος έτους για να τις χρησιμοποιήσει ως «πλωτή» πλατφόρμα εκτόξευσης για το Starship. Οι πλατφόρμες έχουν ονομαστεί Deimos και Phobos, όπως τα φεγγάρια του Άρη.

Ocean spaceport Deimos is under construction for launch next year https://t.co/WJQka399c7