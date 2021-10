Mήνυμα μέσω του twitter αποστέλλει η Facebook στο περιθώριο της σοβαρής βλάβης που έχει καταγραφεί, τόσο σε Facebook, όσο και σε Instagramm και Whatsapp, με αποτέλεσμα χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα σημειωθεί εδώ και αρκετή ώρα.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση της η εταιρεία τονίζει πως γνωρίζει πως κάποιοι χρήστες έχουν δυσκολία ως προς το να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους και να χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές της.

" Εργαζόμαστε ώστε οι πλατφόρμες να επανέλθουν σε κανονική λειτουργία όσο το δυνατόν πιο άμεσα. Ζητούμε συγγνώμη για το πρόβλημα.

Υπενθυμίζεται πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν να έχουν νεκρώσει.

Πολλοί χρήστες αδυνατούν να συνδεθούν.

Αλλοι σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουν τις αρχικές τους σελίδες να μην ανανεώνονται και αδυνατούν να προβούν σε αναρτήσεις, είτε βλέπουν κατευθείαν μήνυμα το οποίο εξηγεί ότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα.

Tην ίδια ώρα, αδυναμία σύνδεσης παρουσιάζεται και στην εφαρμογή επικοινωνίας whatsApp.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.