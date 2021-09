Το μικρότερο αεροδρόμιο παγκοσμίως πρόκειται να λειτουργήσει στη Βρετανία, το οποίο θα φιλοξενεί drones και ιπτάμενα ηλεκτρικά ταξί. Πρόκειται για μία κατασκευή η οποία θα σηματοδοτήσει αφενός την εποχή των μηδενικών ρύπων, αφετέρου την κανονικοποίηση των μεταφορών μέσω αέρος στις αστικές περιοχές.

Το αεροδρόμιο, ονόματι Air-One, αναμένεται πως θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους και θα πρόκειται για συνεργασία μεταξύ της εταιρείας Urban-Air Port, η οποία εξειδικεύεται στην ανέγερση μικρο-αεροδρομίων με μηδενικούς ρύπους, και της Hyundai. Η κορεάτικη αυτοκινητοβιομηχανία προσβλέπει στην ευρεία διοχέτευση ιπτάμενων ταξί στην αγορά μέχρι το 2028.

Θα βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Coventry και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας απαιτούνται μόνο λίγες ημέρες για να στηθεί ή να αποδομηθεί. Οι διαστάσεις του θα είναι εξαιρετικά περιορισμένες, περίπου το 60% σε σχέση με το μέσο ελικοδρόμιο, ώστε να μπορούν να κατασκευαστούν αντίγραφα κοντά σε αστικά κέντρα και σε μικρές πόλεις. Ο στόχος είναι να μπορεί να φιλοξενήσει ιπτάμενα οχήματα και drone, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να φορτίζονται σε αυτού του είδους τα μίνι-αεροδρόμια.

Η Urban-Air Port προσβλέπει στην ανέγερση περίπου 200 ακόμη μικρών αεροδρομίων παγκοσμίως στα επόμενα πέντε χρόνια, τα οποία θα εκπέμπουν μηδενικούς αέριους ρύπους. Αναμένεται πως μέσα στις επόμενες δεκαετίες θα υπάρχουν ιπτάμενα αεροσκάφη αποκλειστικά για πτήσεις πάνω από την πόλη, τα οποία θα είναι πλήρως ηλεκτρικά. Μόνο στις ΗΠΑ, και ιδίως χάρη στις πόλεις με σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, ο τζίρος του κλάδου αστικών αεροπορικών μετακινήσεων προβλέπεται να ανέλθει στα 500 δισ. δολάρια. Ενδέχεται να συνεισφέρει περίπου στο 4% ολόκληρης της αγοράς των εσωτερικών πτήσεων μέχρι το 2050.

