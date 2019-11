Οδηγός που είχε τροχαίο ατύχημα σώθηκε χάρη στο Apple Watch που φορούσε, το οποίο ειδοποίησε τις αρχές και το ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Surrey στην Αγγλία, το Apple Watch κατέγραψε τη σύγκρουση ως «πτώση» και κάλεσε σε βοήθεια.

Οι λεπτομέρειες του ατυχήματος δεν είναι ακόμα γνωστές, ωστόσο φαίνεται να ήταν αρκετά σοβαρό, αφού η Αστυνομία του Surrey μέσω Twitter δημοσίευσε το γεγονός εφιστώντας την προσοχή σε όλους ώστε να ενεργοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα στο Apple Watch τους.

Επίσης, συνέστησε στους χρήστες να καταχωρήσουν και κάποιες ιατρικές πληροφορίες στο ρολόι τους προς βοήθεια των διασωστών.

Όταν το Apple Watch ανιχνεύσει μία κίνηση που θεωρεί πως είναι πτώση, καλεί το χρήστη να κάνει tap στην οθόνη με οπτική και ηχητική ειδοποίηση για να βεβαιωθεί πως είναι καλά. Αν μετά τα 60 δευτερόλεπτα ο χρήστης δεν αντιδράσει, το ρολόι ειδοποιεί τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις προεπιλεγμένες επαφές, δίνοντας την τοποθεσία του χρήστη μέσω δορυφόρου.

Last week we responded to an automated Apple Watch fall detection alert after a driver that was involved in a collision had been knocked unconscious. The alarm provided emergency responders with GPS data to quickly locate the scene. ⌚️🛰 > 🚓🚑🚒 @Apple @tim_cook pic.twitter.com/cmTW6K2na0

If you have an Apple Watch, consider setting up the fall detection function. Guide to how:https://t.co/mepyTBhSEY



Also, iPhone users should set up their Medical ID, which assists emergency services in identifying you, plus your NOK details

Guide to how:https://t.co/qd8PUIRJZq pic.twitter.com/68pTH3h9Bw