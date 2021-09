Στις 13 Σεπτεμβρίου, ερασιτέχνες αστρονόμοι κατέγραψαν μία έντονη λάμψη από πρόσκρουση ενός τεράστιου αντικειμένου στον πλανήτη Δία. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από δύο αστρονόμους σε Γερμανία και Βραζιλία, ενώ έγινε αντιληπτό και από άλλους σε Ιταλία και Γαλλία.

Αν επιβεβαιωθεί, θα αποτελεί την όγδοη πρόσκρουση που παρατηρείται στον Δία από το 1994. Παραμένει άγνωστο πόσο συχνά προσκρούουν στον Δία πολύ μεγάλα ή πολύ γρήγορα αντικείμενα ικανά να προκαλέσουν μία λάμψη τόσο έντονη ώστε να γίνει ορατή από τη Γη, αλλά υπολογίζεται γύρω στις 20 με 60 φορές το χρόνο. Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του Ηλιακού μας συστήματος, με τεράστιο βαρυτικό πεδίο, το οποίο παγιδεύει και επιταχύνει μετεωρίτες. Ωστόσο εμείς δεν παρατηρούμε τόσο συχνά αυτά τα φαινόμενα.

Είναι ένα στιγμιαίο φαινόμενο. Δεν είναι τόσο εύκολα εμφανές αν κοιτάς μέσα από το τηλεσκόπιο. Τις περισσότερες φορές μας ξεφεύγουν, ενώ τα μισά συμβαίνουν στην άλλη πλευρά του πλανήτη. Οπότε υπάρχουν πολλά που μας αποτρέπουν από το να τα δούμε.

