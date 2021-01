Σκηνές από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Σκηνές από το μέλλον που είναι... ήδη εδώ και εκπλήσσει! Τα ρομπότ της Boston Dynamics το έριξαν στο... χορό, υποχρεώνοντας ακόμα και τον "πολύ" επικεφαλής της Tesla να υποκλιθεί στις δυνατότητές τους!

Σε ένα εκπληκτικό βίντεο που ανάρτησε στο YouTube η Boston Dynamics για να επιδείξει το απίστευτο μηχανικό της επίτευγμα, και της προώθησης των προϊόντων της, τέσσερα από τα ρομπότ της εκτελούν πλήρως χορογραφημένες χορευτικές κινήσεις στους ρυθμούς της μεγάλης επιτυχίας του συγκροτήματος The Contours "Do you love me".

Η θυγατρική του MIT (Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης) πωλεί τα ρομπότ της σε εργοτάξια, αστυνομία, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, εργαστήρια και εργοστάσια για να εκτελούν εργασίες καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια από ό, τι οι άνθρωποι.

Για να δείξει πόσο μακριά έχουν φτάσει οι δεξιότητες των ρομπότ της, η Boston Dynamics την περασμένη Tρίτη τα έβαλε να το... ρίξουν στο χορό, σε ένα σόου με πολύ περίπλοκες χορευτικές κινήσεις που ήταν εντυπωσιακές, ίσως και απόκοσμες, καθώς η ευλυγισία δείχνει ανθρώπινη.



Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, ο οποίος όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζεται επιφυλακτικός, σημείωσε εντυπωσιασμένος στον λογαριασμό του στο Twitter: "Αυτό δεν είναι CGI" (γραφικά).



This is not CGI https://t.co/VOivE97vPR — Elon Musk (@elonmusk) December 29, 2020

Πηγή: skai.gr