Συμμαχία κατά της Κίνας και της τεχνολογίας 5G επιδιώκει η Βρετανία

Την περασμένη εβδομάδα, η εφημερίδα The Telegraph έγραψε ότι ο Μπόρις Τζόνσον σχεδιάζει να μειώσει την ανάμιξη της κινεζικής κατασκευάστριας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Huawei Technologies Co Ltd στην ανάπτυξη δικτύου 5G στη Βρετανία.