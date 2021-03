Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Twitter Jack Dorsey πωλεί το πρώτο tweet που δημοσιεύθηκε ως NFT, ένα είδος ψηφιακού συλλεκτικού αντικειμένου.

Ο Dorsey μοιράστηκε ένα tweet την Παρασκευή με έναν σύνδεσμο προς μια ψηφιακή πλατφόρμα που ονομάζεται "Valuables", που επιτρέπει την αγορά και πώληση tweets που υπογράφονται από τους δημιουργούς τους.

Το tweet που βγάζει σε δημοπρασία ο Ντόρσι είναι το πρώτο tweet που ανέβηκε το 2006 στο Twitter, το περίφημο «just setting up my twttr» («Απλώς στήνοντας το twttr μου»).

just setting up my twttr