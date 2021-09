Ένας ακόμη δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας πρόκειται να ταξιδέψει στο διάστημα αυτή την εβδομάδα, εντός της διαστημικής κάψουλας SpaceX, συμμετέχοντας σε μία ομάδα αστροτουριστών.

Το εγχείρημα αυτό, με την ονομασία Inspiration4, (Έμπνευση4) αναμένεται ότι θα καταγραφεί στην ιστορία του διαστήματος ως η πρώτη διαστημική πτήση, με πλήρωμα πλήρως αποτελούμενο από πολίτες, που θα εκτοξευτεί σε γήινη τροχιά.

Ο 38χρονος δισεκατομμυριούχος Τζάρεντ Αϊζάκμαν ο Αμερικανός ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας ηλεκτρονικού εμπορίου Shift4 Payments θα ηγηθεί μιας ομάδας τριών ανθρώπων που θα εκτοξευτούν για πρώτη φορά στο διάστημα, σε ένα τριήμερο ταξίδι από το σημείο εκτόξευσης στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της πολιτείας Φλόριντα, σε ένα προκαθορισμένο σημείο προσυδάτωσης στον Ατλαντικό ωκεανό.

Το πλήρωμα της διαστημικής κάψουλας έχει την κωδική ονομασία «Αντοχή» και έχει προγραμματιστεί να εκτοξευτεί από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA με έναν επαναχρησιμοποιημένο πύραυλο Falcon 9.

Το χρονικό παράθυρο της εκτόξευσης είναι διάρκειας πέντε ωρών, ενώ ανοίγει στις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής), την Τετάρτη.

Οι χθεσινή πρόγνωση του καιρού προέβλεπε μία πιθανότητα 70% για καιρικές συνθήκες που ευνοούν την εκτόξευση, σύμφωνα με τους αρμόδιους, για μία διαστημική πτήση, η οποία στο σύνολό της θα διευθύνεται από το έδαφος.



All smiles from our crew as we near launch of #Inspiration4. pic.twitter.com/UrBdOlxLPJ — Inspiration4 (@inspiration4x) September 12, 2021

Falcon 9 and Dragon in the hangar at Launch Complex 39A ahead of launching @inspiration4x pic.twitter.com/xSygsTmuHY — SpaceX (@SpaceX) September 11, 2021

NASA has selected Falcon Heavy to launch GOES-U in 2024! This next-generation satellite operated by @NOAA will support weather forecasting, severe storm tracking, and meteorology research → https://t.co/SDXI8vne6X pic.twitter.com/AQUAd0bB5g — SpaceX (@SpaceX) September 10, 2021

Our crew is continuing final preparations for launch and teams are targeting no earlier than 8:00 p.m. ET on September 15 for liftoff of #Inspiration4.



SpaceX and Inspiration4 will narrow down the launch window to five hours approximately three days before liftoff. pic.twitter.com/l6zmkGk6Zo — Inspiration4 (@inspiration4x) September 10, 2021

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr