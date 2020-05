Εκτοξεύθηκε στις 22.22 ώρα Ελλάδος από την Φλόριντα η πρώτη επανδρωμένη αποστολή προς των Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που εκκινεί από αμερικανικό έδαφος εδώ και 9 χρόνια κατά την δεύτερη απόπειρα της SpaceΧ.

Οι δύο αστροναύτες της NASA ποιυ συμμετέχουν στην αποστολή έγραψαν ιστορία ως οι πρώτοι που εκτοξεύονται στο διάστημα επιβαίνοντες σε όχημα κατασκευασμένο από ιδωτική εταιρεία , την SpaceΧ του Ελον Μασκ.

Λίγα λεπτά αργότερα η SpaceX ανακοίνωσε ότι το Dragon βρίσκεται στην σωστή τροχιά για να φθάσει στον ΔΔΣ.

Η πρώτη απόπειρα, την περασμένη Τετάρτη, αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών. Οι υπεύθυνοι της αποστολής ακύρωσαν την αντίστροφη μέτρηση μόλις 17 λεπτά πριν ανάψουν οι κινητήρες του πυραύλου Falcon 9 στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στη Φλόριντα.

Η εκτόξευση σηματοδοετεί την πρώτη ιδιωτική διαστημική διαδρομή.

