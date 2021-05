Τον τρόπο με τον οποίο μια ελληνική επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει στις διαδικασίες μέσω των οποίων το Cern προμηθεύεται προϊόντα και υπηρεσίες παρουσίασε ο σύμβουλος του Cern, Ζερόμ Πιερλό (Jerom Pierlot), μιλώντας στο Επιχειρηματικό Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα «Doing Business with CERN». Το συνέδριο διοργάνωσαν διαδικτυακά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης και το Ερευνητικό Κέντρο CERN, στοχεύοντας στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων του οργανισμού με επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο κ. Πιερλό επισήμανε ότι το Ερευνητικό Κέντρο προμηθεύεται, μεταξύ άλλων, πρώτες ύλες, προϊόντα και υπηρεσίες από τους κλάδους της μηχανικής, της ψύξης και του εξαερισμού, του ηλεκτρομαγνητισμού και της πληροφορικής, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και συσκευές ραδιοσυχνοτήτων, υγειονομικό εξοπλισμό και εξοπλισμό ασφαλείας, έπιπλα και εξοπλισμό γραφείου, βιομηχανικές υπηρεσίες κ.α. Η διαδικασία της προμήθειας όλων αυτών αφορά τόσο προϊόντα που υπάρχουν ήδη όσο και προϊόντα που μπορούν να παραχθούν μέσω υπαρχουσών τεχνικών και τεχνολογιών κατασκευής αλλά και μη τυπικά προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει τεχνογνωσία.

Οι τρεις κατηγορίες προμηθειών

Ειδικότερα για τις προμήθειες ύψους μέχρι 10.000 ελβετικά φράγκα (CHF) που ισοδυναμούν με 9.114 ευρώ γίνεται από την πλευρά του Cern αναζήτηση και έρευνα τιμών και προσφορών, απαιτούνται τουλάχιστον τρεις προσφορές και η εντολή αγοράς δίνεται για τη χαμηλότερη προσφορά. Για τις προμήθειες από 10.000 έως 200.000 ελβετικά φράγκα (CHF), (που ισοδυναμούν με 182.288 ευρώ), η διαδικασία έρευνας τιμών γίνεται από τον υπεύθυνο προμηθειών ενώ o τεχνικός υπάλληλος προετοιμάζει τις τεχνικές προδιαγραφές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορές εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη σχετική ανακοίνωση ενώ απαιτούνται τουλάχιστον τρεις προσφορές. Όλες οι έρευνες τιμών για ποσά μεγαλύτερα των 50.000 ελβετικών φράγκων αποστέλλονται στο γραφείο σύνδεσης για τη βιομηχανία ενώ η εντολή αγοράς δίνεται για τη χαμηλότερη προσφορά. Για τις προμήθειες από 200.000 ελβετικά φράγκα (CHF) και πάνω, οι διαδικασίες είναι πιο πολύπλοκες και περιλαμβάνουν αρχικά μια σύσκεψη μεταξύ των υπευθύνων προμηθειών, των τεχνικών υπαλλήλων και των αρμοδίων για κάθε πρόγραμμα προκειμένου να σχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών και να οριστούν οι απαραίτητες προδιαγραφές. Ακολουθούν η ανακοίνωση της διαδικασίας, η έρευνα αγοράς και η αποστολή της απαραίτητης αλληλογραφίας στην ειδική επιτροπή που ενημερώνει όσους συμπεριλαμβάνονται στην λίστα των επιχειρήσεων που διατηρεί το Cern.

Σε ό,τι αφορά, άλλωστε, επιχειρήσεις από χώρες με χαμηλά ποσοστά προμηθειών στο Cern, όπως η Ελλάδα, ο κ. Πιερλό ανέφερε ότι υπό προϋποθέσεις μπορούν να προσαρμόσουν τις προσφορές τους για μια προμήθεια και να συνάψουν το σχετικό συμβόλαιο.

Βήμα προς βήμα η διαδικασία

Οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να επισκέπτονται τον σύνδεσμο https://procurement.web.cern.ch/, να κατευθύνονται στις επιχειρηματικές ευκαιρίες (business opportunities) και στη λίστα αγορών του Cern (Cern shopping list). To Ερευνητικό Κέντρο ενθαρρύνει όλους τους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν στη λίστα προμηθευτών του Cern (supplier portal) καθώς η πρώτη έρευνα αγοράς για να γίνει μια προμήθεια γίνεται ακριβώς σε αυτή τη λίστα. «Χρειάζεστε μόνο 5 λεπτά για να εγγραφείτε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Cern ενώ γνωστοποίησε ότι ο καθένας μπορεί να επικοινωνήσει με ανθρώπους από το Cern αλλά και με τους συνδέσμους επικοινωνίας του σε κάθε χώρα. Για την Ελλάδα οι σύνδεσμοι επικοινωνίας είναι ο αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Νικόλαος Μάνθος και ο καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κωνσταντίνος Φουντάς.

Οι δέκα κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις - προμηθευτές του Cern

O κ. Πιερλό τόνισε, άλλωστε, ότι από την πλευρά της Ελλάδας 64 επιχειρήσεις συμμετέχουν στη διαδικασία προμηθειών του Cern και από αυτές παρουσίασε τις δέκα κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στις οποίες περιλαμβάνονται οι Safedoor, Elektromech, Eurotrade (Evroemporiki), Spyridon Alexopoulos (AlexMolds), The National Technical University of Athens, G. Laounaros and Co, Bros N Axakalis and Co, Prisma Elecrtonics SA, Rentron SA και Genpro Electrics Electronics/ M. Gkouzelou.

Και ένας άλλος τρόπος για να κάνεις δουλειά με το Cern

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Cern, Τζιοβάνι Ανέλι (Giovanni Anelli) παρουσίασε έναν ακόμη τρόπο επιχειρηματικής συνεργασίας με το Cern, εκείνον της μεταφοράς τεχνογνωσίας από το Ερευνητικό Κέντρο για την ανάπτυξη εμπορικών εφαρμογών. Ο ίδιος σημείωσε ότι τεχνολογίες που παράγονται στο πλαίσιο της έρευνας δεν είναι έτοιμες για χρήση αλλά με τις απαραίτητες προσαρμογές μπορούν να προωθηθούν εμπορικά. Ως παράδειγμα έφερε ορισμένες εφαρμογές που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας με τεχνολογία του Cern και αφορούν την τρισδιάστατη εκτύπωση ασπίδων προσώπου για την προστασία από τον κορονοϊό, αναπνευστήρες υψηλής ενέργειας, αισθητήρες για την πραγματοποίηση ελέγχων εξ αποστάσεως, και λογισμικό για την απεικόνιση του τρόπου εξάπλωσης του covid-19.

Μιλώντας, άλλωστε, στο Επιχειρηματικό Διαδικτυακό Συνέδριο ο πρόεδρος της Τεχνόπολης Τάσος Τζήκας υπογράμμισε την ανάγκη να αυξηθεί η συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών στις προμήθειες του Cern ενώ ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας μίλησε για το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και του Cern και τόνισε: «τολμώ να πω ότι σε λίγο καιρό από τώρα, όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα ανακοινώσουμε ακόμη περισσότερα πράγματα που θα αφορούν στη συνεργασία της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας με το Cern».

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων του Cern, φυσικός στοιχειωδών σωματιδίων, Μανώλης Τσεσμελής αναφέρθηκε στις ερευνητικές αλλά και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του κέντρου πυρηνικών ερευνών, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα και γνωστοποίησε ότι φέτος για πρώτη φορά 22 μαθητές από την Ελλάδα θα επισκεφθούν το Σεπτέμβριο το Cern.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ