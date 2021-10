«Πόλεμος» έχει ξεσπάσει για ένα πολεμικό βιντεοπαιχνίδι με εικονικό ήρωα έναν Παλαιστίνιο μαχητή κατά του ισραηλινού στρατού.

Το παιχνίδι Fursan al-Aqsa: The Knights of the Al-Aqsa Mosque (Οι μαχητές του τεμένους Αλ Άκσα) επιτρέπει στους χρήστες να παίζουν με τον χαρακτήρα Αχμάντ αλ Φαλαστινί, έναν ένοπλο Παλαιστίνιο μαχητή από τη Λωρίδα της Γάζας.



Σύμφωνα με το σενάριο του παιχνιδιού, ο Αχμάντ είναι φοιτητής του πανεπιστημίου του οποίου το όνειρο ήταν να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια. Δυστυχώς, τα όνειρά του καταστράφκανα όταν συνελήφθη από τους Ισραηλινούς και πέρασε πέντε χρόνια στη φυλακή, ενώ εκεί, μαθαίνει ότι όλα τα μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή. Μόλις αποφυλακίζεται, ο Αχμάντ εντάσσεται σε ένα κίνημα αντίστασης που ονομάζεται Fursan al-Aqsa (Οι μαχητές του Αλ Άκσα) και λαμβάνει στρατιωτική εκπαίδευση.



Στο βιντεοπαιχνίδι, με σλόγκαν «Ποτέ δεν παραδιδόμαστε» ο ήρωας πραγματοποιεί επιχειρήσεις μόνο κατά των θέσεων του ισραηλινού στρατού και δεν στοχεύει αμάχους, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του παιχνιδιού.

Το Al-Monitor μίλησε με τον Νιντάλ Νίτζμ, έναν 37χρονο Βραζιλιάνο παλαιστινιακής καταγωγής που δημιούργησε το παιχνίδι. Η οικογένεια του Nίτζμ κατάγεται από το παλαιστινιακό χωριό al-Qubab, νοτιοανατολικά της ισραηλινής πόλης Ramle, των οποίων οι κάτοικοι εκτοπίστηκαν το 1948.



Ο Νιτζμ δήλωσε ότι ο πατέρας του ήταν πρώην μαχητής της οργάνωσης Φατάχ πριν μεταναστεύσει στη Βραζιλία μετά την ισραηλινή εισβολή στο Λίβανο το 1982. «Δεν έχω καμία σχέση με κανένα πολιτικό ή στρατιωτικό κόμμα, ομάδα ή οργάνωση» τόνισε. Σημείωσε ότι είναι Βραζιλιάνος, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βραζιλία όπου έμαθε ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζει ελεύθερα.

Απαντώντας στις κατηγορίες ότι το παιχνίδι υποκινεί τη δολοφονία Ισραηλινών, είπε: «Δεν περιμένω να μηνυθεί το παιχνίδι μου, επειδή αυτό το παιχνίδι είναι νόμιμα καταχωρημένο στην κυβέρνηση της Βραζιλίας. Έγινε αποδεκτό από το Steam [διαδικτυακή πλατφόρμα παιχνιδιών] και άλλες μεγάλες πλατφόρμες παιχνιδιών». Και πρόσθεσε: «Δεν περιέχει ρητορική μίσους εναντίον Εβραίων. Είναι απλώς ένα πολεμικό παιχνίδι εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών οι οποίοι είναι εχθροί του Παλαιστινιακού λαού επειδή καταλαμβάνουν τα Παλαιστινιακά εδάφη».



Η ισραηλινή εφημερίδα Israel Post πάντως ανέφερε στις 29 Σεπτεμβρίου ότι το παιχνίδι ενθαρρύνει τη σύγκρουση με τον ισραηλινό στρατό, ενώ τα «δε μού αρέσει» στο τρέιλερ του παιχνιδιού είναι υπερδιπλάσια των «μού αρέσει».



Παράλληλα, στις 3 Οκτωβρίου, η εφημερίδα Al-Quds επικαλέστηκε το Ισραηλινό κανάλι 7 σύμφωνα με το οποίο ο υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας Γκίντεον Σάαρ επικοινώνησε με την πλατφόρμα YouTube ζητώντας να αφαιρέσει το βίντεο του παιχνιδιού από ολόκληρο το δίκτυο. Το YouTube αποφάσισε τελικά να κάνει το βίντεο μη διαθέσιμο μόνο στο Ισραήλ.

