Η κατάθλιψη και οι σκέψεις αυτοκτονίας είναι πλέον ένα συχνό φαινόμενο στην γενιά των Generation Z. Μέσα από τους λογαριασμούς τους στο TikTok προσπαθούν απεγνωσμένα να βρουν σανίδα σωτηρίας από άλλους χρήστες της πλατφόρμας.

Χρησιμοποιούν ένα «μυστικό κώδικα» σε βίντεό τους για να δηλώσουν την κατάσταση στην οποία βρισκονται.

Εμπνευσμένοι από το ποίημα της Hannah Dains «Don't Kill Yourself Today» χρησιμοποιούν φράσεις όπως «έφαγα ζυμαρικά απόψε» ή το «τελείωσα το σαμπουάν και το κοντίσιονερ την ίδια στιγμή».

saw a tiktok about a girl saying her mom just made her favorite pasta.... not knowing what it’s about, i went to the comment section & its everyone giving her reasons to stay. one comment said “have you heard your child’s laugh yet?”....