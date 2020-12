Ένα κοινό χαρακτηριστικό ενώνει το δεύτερο με το πρώτο lockdown, παρά τις μεγάλες διαφορές που τα χωρίζουν και σχετίζονται με τη χαλαρότερη τήρηση των μέτρων. Ο λόγος για τη στροφή στις εφαρμογές (apps) κοινωνικής δικτύωσης, ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στο κινητό που λειτούργησε, ως ένα βαθμό, ως αντίβαρο στον οικιακό εγκλεισμό τόσο την περασμένη άνοιξη όσο και το φετινό χειμώνα.

Τη διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων τεχνολογικών εφαρμογών Sensor Tower, βάσει των οποίων στην Ελλάδα το 2020 ο τζίρος που συνδέεται με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές διαμορφώθηκε σε περίπου 78 εκατ. ευρώ, έχοντας αυξηθεί κατά 36,3% συγκριτικά με το 2019. Οι αναλυτές της Sensor Tower, τοποθετούν τα downloads εφαρμογών κινητής σε 253 εκατομμύρια, αριθμός αυξημένος κατά 10,5%, σε σχέση με το 2019.

Οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές

Σύμφωνα με το Money Review, για το σύνολο της χρονιάς στις αγαπημένες εφαρμογές των Ελλήνων χρηστών κινητής ανήκουν το Tik Tok, που ακολουθείται από το Messenger, το Viber, το Instagram και το Facebook. Τα παιχνίδια ανήκουν στα apps που παράγουν (ευλόγως) τα περισσότερα έσοδα, με την πρώτη θέση να καταλαμβάνει το Coin Master. Ακολουθούν το Garena Free Fire, το PUBG Mobile, το Gardenscapes και το Lords Mobile.

Ποιες είναι όμως οι εφαρμογές που προτίμησαν περισσότερο οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας κατά το δεύτερο lockdown;

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισε το Moneyreview.gr από την Sensor Tower, από τις 7 Νοεμβρίου, οπότε επιβλήθηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, οι δέκα πιο δημοφιλείς εφαρμογές περιλαμβάνουν το Reface που επιτρέπει στους χρήστες να… αντικαθιστούν ηθοποιούς και καλλιτέχνες σε κορυφαίες κινηματογραφικές παραγωγές. Ακολουθούν η εφαρμογή τηλεδιάσκεψης Cisco Webex, το παιχνίδι Among Us, το Zoom, το Messenger, το Tik Tok, το Wish (ηλεκτρονικές αγορές), το efood Delivery, το Facebook και το Instagram.

Όσον αφορά αποκλειστικά τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, η λίστα των δέκα δημοφιλέστερων περιλαμβάνει το Messenger, το Tik Tok, το Facebook, το Instagram, το Viber, το Skype, το Pinterest, το WhatsApp και το Snapchat.

Τα στοιχεία, που εξασφάλισε το Moneyreview.gr, επιτρέπουν τη χαρτογράφηση, ως ένα βαθμό, των τάσεων ως προς τη διασκέδαση, τις αγοραστικές συνήθειες και την επικοινωνία της ελληνικής κοινωνίας εν μέσω του δεύτερου lockdown.

Πηγή: Money Review