"Perseverance" (Επιμονή ή Καρτερία) είναι το νέο επίσημο όνομα του ρόβερ της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), το οποίο προγραμματίζεται να εκτοξευθεί φέτος τον Ιούλιο με ένα πύραυλο Atlas V και να φθάσει στον 'Αρη το Φεβρουάριο του 2021. Το ρόβερ, που έως τώρα ήταν γνωστό ανεπίσημα ως "Mars 2020", θα αναζητήσει ίχνη παλαιάς μικροβιακής ζωής, θα μελετήσει το κλίμα και τη γεωλογία του γειτονικού πλανήτη και θα συλλέξει δείγματα πετρωμάτων και σκόνης.

Η NASA πραγματοποίησε έναν διαγωνισμό στον οποίο υποβλήθηκαν περισσότερες από 28.000 προτάσεις για το όνομα του ρόβερ και τελικά επιλέχθηκε η πρόταση ενός μαθητή από τη Δ.Βιρτζίνια. «'Επιμονή' είναι ένα δυνατό όνομα, επειδή σημαίνει να κάνεις πρόοδο παρά τα εμπόδια», δήλωσε ο επικεφαλής επιστήμονας της NASA Τόμας Ζερμπούχεν.

Choose your rover! We’re revealing the name of our next rover, known as #Mars2020. Here are the finalists — which will win?



