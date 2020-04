Πολύ πιο πολύπλοκες σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, προκύπτει πως είναι οι συνθήκες στην ατμόσφαιρα του ήλιου, βάσει των νεότερων φωτογραφιών υψηλότατης ανάλυσης, που έχουν στην κατοχή τους και μελετούν οι επιστήμονες της NASA και του κεντρικού πανεπιστημίου του Λάγκασαιρ στη Βρετανία.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, πρόκειται τις νέες πιο λεπτομερείς μέχρι σήμερα εικόνες του Ήλιου οι οποίες και αποτυπώθηκαν από διαστημικό τηλεσκόπιο της NASA High-Resolution Coralon.

Συγκεκριμένα, οι εικόνες αποκάλυψαν ότι τμήματα της ατμόσφαιρας του Ήλιου, που θεωρούνται σκοτεινά ή ως επί το πλείστον κενά, είναι γεμάτα με δέσμες θερμών ηλεκτρικών αερίων πλάτους 311 μιλίων.

Καθένα από αυτά τα σκέλη υπολογίζεται πως έχει θερμοκρασία έως και 1,8 εκατομμύρια βαθμούς Φαρενάιτ και η μεταξύ τους απόσταση υπολογίζεται ως μεγαλύτερη από αυτή μεταξύ Λονδίνου και Μπέλφαστ, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Ασαφές, αλλά και νέο αντικείμενο εκτεταμένων μελετών πλέον, παραμένει πάντως το τι ακριβώς οδήγησε στην δημιουργία αυτών των σκελών, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα του πανεπιστημίου.

Το τηλεσκόπιο της NASA μπορεί να διακρίνει δομές στην ατμόσφαιρα του Ήλιου, τόσο μικρές που αγγίζουν το μέγεθος των 43 μιλίων - ή περίπου του 0,01 τοις εκατό του συνολικού μεγέθους του αστεριού.

Παράλληλα κατάφερε να συλλάβει τα εξαιρετικά λεπτά μαγνητικά νήματα στις «σκοτεινές περιοχές» που οι ειδικοί υποστηρίζουν πως είναι κατασκευασμένα από εξαιρετικά ζεστό πλάσμα εκατομμυρίων βαθμών.

Το τηλεσκόπιο εκτοξεύεται στην άκρη του διαστήματος όπου συλλαμβάνει τις εικόνες του κάθε δευτερόλεπτο πριν επιστρέψει στη Γη μετά από πέντε λεπτά.

