Το Ελ Σαλβαδόρ έγινε κι επίσημα η πρώτη χώρα που αναγνώρισε το Bitcoin ως νόμιμο νόμισμα (μαζί με το δολλάριο), σε μια κίνηση που άνοιξε συζητήσεις για τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους του κρυπτονομίσματος.

Από σήμερα 07/9, οι επιχειρήσεις της χώρας θα είναι υποχρεωμένες όπου είναι δυνατόν να κάνουν δεκτά κατά την πληρωμή, τα ψηφιακά νομίσματα .

Παράλληλα, εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να κατεβάσουν μια εφαρμόγη-ψηφιακό πορτοφόλι που τους παρέχει η κυβέρνηση, η οποία χαρίζει σε κάθε πολίτη Bitcoin αξίας 30 δολλαρίων.

Περισσότερα από 200 ΑΤΜ εγκαθίστανται σε όλη τη χώρα για να επιτρέψουν τη μετατροπή δολαρίων σε Bitcoin.

Ωστόσο, οι πολίτες της χώρας δεν φαίνεται να επικροτούν την κυβέρνηση για αυτή της την απόφαση. Πρόσφατες διαμαρτυρίες στην πρωτεύουσα, Σαν Σαλβαδόρ, κατέδειξαν την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι με αυτό το μέτρο θέλησε να αποσπάσει την προσοχή του λαού .

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε γνωστοποίησε με tweet ότι η χώρα του κατάφερε να εξασφαλίσει 200 bitcoins, ενημερώνοντας λίγες ώρες αργότερα για άλλα 200, με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να μετρά 400 από τα πιο δημοφιλή κρυπτονομίσματα του πλανήτη, υποσχόμενος βέβαια για ακόμη περισσότερα στη συνέχεια.

«Αύριο, για πρώτη φορά στην ιστορία, όλα τα μάτια του κόσμου θα είναι στραμμένα στο Ελ Σαλβαδόρ», είχε γράψει σε πρόσφατη ανάρτησή του, αναφορικά με την σημερινή ανακοίνωση για το Bitcoin.

El Salvador just bought 200 new coins.



We now hold 400 #bitcoin#BitcoinDay 🇸🇻