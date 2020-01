Για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε θάλασσα στον κόσμο, ένα αυτόνομο -μη επανδρωμένο- ρομποτικό σκάφος έκανε, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, λήψη δείγματος από το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπος κοντά στη Σαντορίνη. Αυτό επιβεβαίωσε το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο Woods Hole (WHOI) των ΗΠΑ, το οποίο ήταν επικεφαλής στην πρόσφατη διεθνή αποστολή στο Αιγαίο με ελληνική συμμετοχή.

Το υβριδικό ρομπότ NUI (Nereid Under Ice) του WHOI πήρε δείγματα από τον πυθμένα του Κολούμπου, χρησιμοποιώντας τον ρομποτικό βραχίονα του. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της αποστολής Ριτς Καμίλι, «αποτελεί τεράστιο βήμα προόδου για ένα όχημα να πάρει δείγμα χωρίς ένας πιλότος να το καθοδηγεί. Ένας από τους στόχους μας ήταν να καταστήσουμε περιττό το τηλεχειριστήριο και το καταφέραμε».

Η αποστολή στον Κολούμπο και η δοκιμή αυτόνομων υποθαλάσσιων τεχνολογιών αποτελεί τμήμα του διεπιστημονικού προγράμματος Planetary Science and Technology from Analog Research (PSTAR) της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), με σκοπό να δοκιμαστούν αυτόνομα υποβρύχια σκάφη ικανά να εξερευνήσουν μόνα τους αφιλόξενους εξωγήινους ωκεανούς στο μέλλον, όπως αυτοί που υπάρχουν στους δορυφόρους Ευρώπη του Δία και Εγκέλαδο του Κρόνου.

Rich is actually at #WHOI, but nice piece here by @MikeToillion at @NASAAstrobio about NUI’s recent exploration of Kolumbo Volcano off the coast of Greece. #NASAfunded #NSFfunded https://t.co/6QXWPITDTX