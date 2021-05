Όταν η Amazon δοκίμασε για πρώτη φορά τη συσκευή – ψηφιακή βοηθό που θα γινόταν γνωστή με την ονομασία «Alexa», κάποιοι εργαζόμενοι ακόμη και ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζεφ Μπέζος, απογοητεύθηκαν από την απόδοσή της, όπως περιγράφει στο νέο βιβλίο του για την Amazon o Μπραντ Στόουν με τίτλο «Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire», που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Ο Μπέζος δοκίμασε τη συσκευή – γνωστή τότε με την ονομασία «Doppler» – στο σπίτι του στο Σιάτλ. Ομως, έγινε έξαλλος, καθότι δεν μπορούσε να την καταλάβει με αποτέλεσμα να πει στην Alexa να πάει να καταστραφεί», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο βιβλίο. Mηχανικοί, οι οποίοι είχαν ελέγξει την αλληλεπίδραση που υπήρχε με τη συσκευή, άκουσαν το σχόλιο του Μπέζος και θεώρησαν ότι πλέον το όλο σχέδιο κατέρρευσε. Επίσης, εκατοντάδες εργαζόμενοι της Amazon δοκίμασαν τη συσκευή και διαμαρτυρήθηκαν ότι στερείται νοημοσύνης. Ακόμη και ένας μάνατζερ που έπρεπε να καταγράφει κάθε εβδομάδα τα συμπεράσματά του από τον τρόπο λειτουργίας και αλληλεπίδρασης της συσκευής είπε ότι «μετά βίας του έδινε τη σωστή απάντηση». Ακόμη ένας που δοκίμασε τη συσκευή ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ανόητο προϊόν, σημειώνοντας ότι η συσκευή είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

Ξαφνικά όμως, κάποιοι μηχανικοί της εταιρείας ανακάλυψαν πώς να την κάνουν πιο έξυπνη. Το 2014, η Amazon παρουσίασε την πρώτη νέα παραλλαγή της συσκευής Alexa. Μέσα σε μία πενταετία, η εταιρεία είχε πωλήσει περισσότερες από 100 εκατ. συσκευές.

Πολύ περισσότερο, η χρήση των συσκευών Alexa εκτινάχθηκε στα ύψη στη διάρκεια της πανδημίας, καθώς οι καταναλωτές άρχισαν να την χρησιμοποιούν περισσότερο για να συνδεθούν, ακόμη και για να μάθουν ποια ημέρα της εβδομάδας ήταν. Τώρα, βοηθά τους καταναλωτές να βρουν πού να κάνουν εμβόλιο κατά της COVID-19 και να προγραμματίσουν τα ραντεβού τους.

Στην τελευταία επιστολή του προς τους μετόχους, ο Μπέζος είπε ότι όταν ξεκίνησε την εταιρεία το 1997, «δεν είχαμε εφεύρει τις Prime, Marketplace, Alexa ή AWS. Δεν υπήρχαν τότε ούτε καν ως ιδέες και καμία δεν είχε προκαθοριστεί. Αναλάβαμε όλοι μεγάλο ρίσκο κίνδυνο με καθεμία από αυτές και βάλαμε ιδρώτα αλλά και εφευρετικότητα σε καθεμία από αυτές τις ιδέες».

Πηγή: moneyreview