Ο βετεράνος 54χρονος αστροναύτης Σέιν Κίμπροου της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), πρώην συνταγματάρχης του Αμερικανικού Στρατού, έδωσε στη δημοσιότητα μέσω του Twitter του μια φωτογραφία της Αθήνας και των γύρω περιοχών, που ο ίδιος τράβηξε το απόγευμα της Δευτέρας 14 Ιουνίου από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου βρίσκεται.

Όπως έγραψε στο συνοδευτικό μήνυμά του: «Η Όμορφη Αθήνα στην Ελλάδα σκεπάζεται από λίγα σύννεφα σήμερα. Μπορώ να διακρίνω τέσσερα αεροδρόμια σε αυτή τη φωτογραφία. Μπορείτε να τα βρείτε; Επίσης εντόπισα το Στάδιο Καραϊσκάκη κοντά στη Μαρίνα της Αθήνας».

Beautiful Athens, Greece is under a few clouds today. I can still spot 4 airports in this photo. Can you find them? I also spotted Karaiskakis Stadium near the Athens Marina. pic.twitter.com/8oAc62K2Yq