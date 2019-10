Στους αστροφυσικούς Τζέιμς Πιμπλς, Μισέλ Μαγιόρ και Ντιντιέ Κελό απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Φυσικής για τη συμβολή τους σχετικά με τη βελτίωση της γνώσης μας ως προς το διάστημα και τη θέση της Γης σε αυτό.

Συγκεκριμένα, το βραβείο απονεμήθηκε κατά 50% στον Πιμπλς «για τις θεωρητικές του ανακαλύψεις στον τομέα της Κοσμολογίας και κατά 50% στους Μαγιόρ και Κελό, οι οποίοι το 1995 ανακάλυψαν έναν εξωπλανήτη που βρισκόταν σε τροχιά γύρω από ένα ηλιακού τύπου άστρο.

«Ενώ οι θεωρητικές ανακαλύψεις του Τζέιμς Πιμπλς συνέβαλαν στην κατανόησή μας για το πώς αναπτύχθηκε το σύμπαν μετά το Μπιγκ Μπανγκ, ο Μισέλ Μαγιόρ και ο Ντιντιέ Κελό εξερεύνησαν τη διαστημική μας γειτονιά, αναζητώντας άγνωστους πλανήτες. Οι ανακαλύψεις τους άλλαξαν για πάντα την αντίληψή μας για τον κόσμο».

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv