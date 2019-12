Ένας από τους μεγαλύτερους στόχους που είχα θέσει στον εαυτό μου για τη χρονιά που αφήνουμε πίσω, ήταν να καταφέρω να αποκτήσω έναν πιο ευσυνείδητο οικολογικά τρόπο ζωής. Θορυβούμενη από τα ρεπορτάζ και τις έρευνες σχετικά με την κλιματική αλλαγή και το περιβαλλοντικό ζήτημα, θεώρησα πως ήταν το λιγότερο που όφειλα να κάνω για να συμβάλλω στην προστασία του οικοσυστήματος.

Όπως ήταν αναμενόμενο, χρειάστηκε αρκετό διάβασμα και ψάξιμο, για να εντοπίσω τους «συμμάχους» μου στη μεγάλη αλλαγή που θα συνέβαινε στη ζωή μου. Το πρώτο βήμα ήταν να τοποθετήσω κάδους ανακύκλωσης στο σπίτι και το αμέσως επόμενο να αντικαταστήσω συνήθειες και προϊόντα που ενισχύανε το περιβαλλοντικό μου αποτύπωμα. Αυτό όμως που δεν άργησα να παρατηρήσω, είναι πως όσο προσεκτική και αν είχα γίνει, το φαγητό που κατέληγε στο τέλος της ημέρας στον κάδο των σκουπιδιών, ήταν αδικαιολόγητα πολύ για ένα άτομο που προσπαθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό.

Ομολογουμένως, το ηθικό κομμάτι του food waste, είναι μια υπόθεση που πρέπει να μας απασχολεί όλους, είτε ασπαζόμαστε έναν eco friendly τρόπο ζωής, είτε όχι. Ακριβώς για αυτό, στο κείμενο που ακολουθεί παρακάτω, έχω καταγράψει όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, καθώς και την ωφέλιμη επένδυση που μπορείς να κάνεις στην κουζίνα σου, για να γλιτώσεις μεγάλη ποσότητα φαγητού που ειδάλλως θα κατέληγε στον κάδο των σκουπιδιών.

Μία επένδυση για ένα καλύτερο μέλλον

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ, πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει το μέγεθος του ψυγείου που διαθέτεις στην καθημερινότητά σου; Ρωτάω γιατί, ένας από τους βασικούς λόγους που με «έσπρωχναν» στο food waste, ήταν η περιορισμένη χωρητικότητα της συσκευής που είχα μέχρι τότε. Αυτός ήταν και ο λόγος, που αποφάσισα να την αντικαταστήσω με ένα από τα σύγχρονα ψυγεία RS8000 της Samsung, μία καινοτόμα συσκευή η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη με SpaceMax τεχνολογία, ώστε να μου προσφέρει περισσότερο εσωτερικό χώρο (100 λίτρα επιπλέον) και να μου επιτρέπει να αποθηκεύω μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού, χωρίς όμως να αλλάζουν οι εξωτερικές διαστάσεις του ψυγείου. Με αυτόν τον τρόπο, δεν είμαι πλέον υποχρεωμένη να πετάω τη μερίδα που περίσσεψε, αλλά να την αποθηκεύω και να την καταναλώνω, ακόμη και δύο ημέρες αργότερα.

Επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής των τροφίμων

Ένα ζήτημα το οποίο έπρεπε επίσης να διευθετήσω για να απαλλαγώ άμεσα από το food waste, ήταν η λίστα με τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Αγοράζοντας σχεδόν κάθε φορά, μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντων από όσα μπορούσα να καταναλώσω, ήταν αναμενόμενο πως ένα μέρος αυτής θα κατέληγε στα σκουπίδια. Σαφώς και χρειάστηκε να μπει ένα μέτρο στη λίστα, όμως με τη νέα τεχνολογία TwinCooling Plus που υπάρχει στο καινούργιο μου ψυγείο και χάρη στα δύο ανεξάρτητα συστήματα ψύξης που διαθέτει σε συντήρηση και κατάψυξη, οι οσμές δεν αναμειγνύονται μεταξύ τους και επιπλέον στο ψυγείο υπάρχουν τα ιδανικά επίπεδα υγρασίας και θερμοκρασίας, ώστε τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Έτσι, ακόμη και αν βάλω κάτι παραπάνω στο καρότσι μου, τουλάχιστον είμαι ήσυχη πως έχω μπροστά μου ένα μεγάλο χρονικό περιθώριο να τα καταναλώσω, μέχρι να παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους.

FlexZone για ιδανικές συνθήκες συντήρησης

Αυτό που οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουν, είναι πως τα τρόφιμα που αποθηκεύουμε στο ψυγείο, απαιτούν και διαφορετικές προϋποθέσεις συντήρησης. Τα λαχανικά και τα φρούτα για παράδειγμα, τα οποία χρειάζονται τουλάχιστον 3°C, δεν γίνεται να βρίσκονται στο ίδιο ράφι με το κρέας ή το ψάρι, που χρειάζονται 0°C. Μην αναρωτιέσαι, λοιπόν, γιατί πολλά από τα τρόφιμα που φυλάσσεις στο ψυγείο, αλλοιώνονται τόσο γρήγορα από την ημέρα που τα αγόρασες. Ωστόσο, έχει σημασία να γνωρίζεις πως με τον θάλαμο FlexZone των νέων ψυγείων RS8000 της Samsung, πλέον έχεις την ευελιξία με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού, να ρυθμίσεις τη θερμοκρασία του χώρου, ανάλογα με τα τρόφιμα που υπάρχουν σε αυτό κοινώς ανάλογα με τις ανάγκες σου την κάθε μέρα. Διαθέτει 4 διαφορετικές προ ρυθμισμένες θερμοκρασίες, για να επιλέξεις την καταλληλότερη για τα τρόφιμα που θα συμπεριλάβεις (Φρούτα & Λαχανικά, Κρέας ή Ψάρι, Αναψυκτικά & Ποτά, Συντήρηση). Το σημαντικό είναι ότι αν δεν έχεις κάποια ιδιαίτερη ανάγκη, μπορείς να επιλέξεις τη θερμοκρασία του θαλάμου για συντήρηση, να βγάλεις το διαχωριστικό που υπάρχει από πάνω, και έτσι να έχεις ολόκληρη την αριστερή πλευρά του ψυγείου για συντήρηση.

Last but not least

Ειλικρινά, ούτε θέλω να θυμάμαι πόσες συσκευασίες τροφίμων κατέληξαν στον κάδο των σκουπιδιών, όταν γυρνώντας από ένα διήμερο στο Ναύπλιο με τις κολλητές μου, αντιλήφθηκα πως είχα αφήσει την πόρτα του ψυγείου ορθάνοιχτη. Αν και εσύ, λοιπόν, είσαι εξίσου ξεχασιάρα με εμένα και αφήνεις την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή, ενώ μαγειρεύεις ή πριν πέσεις για ύπνο, να ξέρεις πως η δυνατότητα που σου παρέχει η Samsung να συνδέεις μέσω Wi-Fi το ψυγείο με το κινητό σου, σε ενημερώνει για τη θερμοκρασία του θαλάμου, για την πόρτα που άφησες ανοιχτή φεύγοντας για το γραφείο, καθώς και κάτι πολύ σημαντικό για τα τρόφιμα που θα λήξουν σύντομα. Ακόμα μία βοήθεια να περιορίσεις τη σπατάλη φαγητού.

Κλείνοντας, μην ξεχνάς πως ακόμη και αν δυσκολεύεσαι να ενταχθείς σε έναν πιο αυστηρά οικολογικό τρόπο ζωής, υπάρχουν πάντα τα μέσα να συνεισφέρεις στην παγκόσμια προσπάθεια που γίνεται για να τη διάσωση του πλανήτη. Να ξέρεις πως εντάσσοντας στην καθημερινότητα σου ένα από τα νέα ψυγεία RS8000 της Samsung, όχι μόνο θα απαλλαγείς από το δυσάρεστο φαινόμενο του food waste, αλλά θα απολαμβάνεις και την ποιότητα των τροφίμων σου ακόμη περισσότερο!

Πηγή: CNN