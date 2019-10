Σε tweet που έκανε το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ένα παράπονό του στον Τιμ Κουκ της Apple.

Όπως φαίνεται το νέο iPhone του προέδρου είναι από αυτά που δεν έχουν πια το κεντρικό κουμπί (home button), κάτι που τον ενόχλησε. Σε ανάρτησή του στο Twitter εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του στον Τιμ Κουκ, αναφέροντας ότι το κεντρικό κουμπί ήταν μακράν καλύτερο του swipe.

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!