Στα σκαριά… βεντέτα δισεκατομμυριούχων με φόντο τις τέσσερις ρόδες; Την έντονη ενόχληση του CEO της Tesla Ίλον Μασκ προκάλεσε η δήλωση του δεύτερου (τέως πρώτου…) πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου Μπιλ Γκέιτς ότι αγόρασε μια ηλεκτρική Porsche Taycan! Ο Μασκ προέβη σε υποτιμητική δήλωση για τον Γκέιτς μέσω διαδικτύου.

Σε συνέντευξή του στον γνωστό, σε όσους ασχολούνται με τη νέα τεχνολογία, youtuber Μάρκους Μπράουνλι στις 14 Φεβρουαρίου ο Γκέιτς αποκάλυψε ότι αγόρασε τη νέα πεντάθυρη λιμουζίνα Porsche Taycan.



Ο Γκέιτς ανέφερε για την Porsche Taycan: «πρέπει να πω, είναι ένα αυτοκίνητο υψηλής τιμής αλλά είναι πολύ - πολύ cool». «Αυτό είναι το πρώτο μου ηλεκτρικό αυτοκίνητο και το απολαμβάνω πολύ» πρόσθεσε.





Το συγκεκριμένο μοντέλο Porsche κόστισε περίπου 150 χιλιάδες δολάρια όπως αποκάλυψε ο ιδρυτής της Microsoft. Η Taycan κοστίζει από 150.000 έως και 242.000 δολάρια αναλόγως του μοτέρ και του επιπέδου εξοπλισμού. Συγκριτικά, το Model S που θα μπορούσε να αγοράσει ο Γκέιτς κοστίζει από 58.000 έως 211.000 δολάρια.

«Είμαι απογοητευμένος γιατί πολλοί άνθρωποι πρόκειται να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη και θα εμπιστευτούν το λόγο του Μπιλ Γκέιτς και δεν θα εξετάσουν καν τα ηλεκτρικά οχήματα. Γιατί; Επειδή ο Μπιλ Γκέιτς είναι ένας πολύ έξυπνος τύπος!» ανέφερε tweet χρήστη που χειρίζεται ένα ανεπίσημο λογαριασμού της Tesla (σ.σ πάντως η Taycan είναι ηλεκτρικό όχημα).

«Οι συζητήσεις μου με τους Γκέιτς ήταν κάτω των προσδοκιών μου για να είμαι ειλικρινής» σχολίασε υποτιμητικά ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Tesla απαντώντας στο tweet.



My conversations with Gates have been underwhelming tbh