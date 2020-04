Οι μηχανικοί του Εργαστηρίου Αεριώθησης (JPL) της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) στην Καλιφόρνια κατασκεύασαν μέσα σε μόλις 37 μέρες ένα νέο υψηλής πίεσης μηχάνημα υποστήριξης της αναπνοής. Σκοπεύουν πλέον να ζητήσουν την επείγουσα έγκριση του από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), ώστε να αξιοποιηθεί άμεσα για τη διασωλήνωση ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας των αμερικανικών και άλλων νοσοκομείων.

We usually build spacecraft, not medical devices, but we want to help. Amid the #COVID19 pandemic, we designed a high-pressure ventilator prototype called VITAL. In 37 days, it went from design to a device tested at @MountSinaiNYC; now in @US_FDA review. https://t.co/F9baOTx13M pic.twitter.com/seKGVzyVpE