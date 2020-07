Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση των New York Times, ένα απόρρητο πρόγραμμα του Πενταγώνου διεξάγει αναλύσεις για πάνω από μια δεκαετία, για διάφορες συναντήσεις μεταξύ στρατιωτικών σκαφών και μη αναγνωρισμένων εναέριων σκαφών.

Σύμφωνα με τους ΝΥTimes, το Πεντάγωνο δήλωσε ότι το πρόγραμμα έληξε, αλλά μια έκθεση της επιτροπής της Γερουσίας τον περασμένο μήνα αποκάλυψε δαπάνες για ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Unidentified Aerial Phenomenon Task Force.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα τέλη Ιουνίου ο αμερικανός γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο είχε ζητήσει λεπτομερή ανάλυση των ευρημάτων της ειδικής ομάδας.

Η έκθεση ανέφερε ότι η επιτροπή υποστηρίζει τις προσπάθειες της ειδικής ομάδας για τη συλλογή και την τυποποίηση δεδομένων σχετικά με «μη αναγνωρισμένο εναέριο φαινόμενο, καθώς και τους δεσμούς τους με ξένες κυβερνήσεις και πιθανές απειλές».

Τώρα, οι New York Times αναφέρουν ότι η μυστική ομάδα εργασίας αναμένεται να δημοσιεύσει νέα και ανησυχητικά ευρήματα που μπορεί να αφορούν οχήματα κατασκευασμένα από υλικά που δεν είναι από αυτόν τον πλανήτη.

«Το DOD κυκλοφορεί τα βίντεο για να ξεκαθαρίσει τυχόν παρανοήσεις από το κοινό σχετικά με το εάν το υλικό που κυκλοφόρησε ήταν πραγματικό ή όχι ή αν υπάρχουν περισσότερα στα βίντεο», ανέφερε ο οργανισμός σε δήλωση που κυκλοφόρησε μαζί με τα κλιπ. «Τα εναέρια φαινόμενα που παρατηρούνται στα βίντεο παραμένουν χαρακτηρισμένα ως μη αναγνωρισμένα .»

No Longer in Shadows, Pentagon’s U.F.O. Unit Will Make Some Findings Public @nytimes https://t.co/K0DUX5kP9X Unidentified Aerial Phenomenon Task Force : "We have a deviate, Tomahawk." "We copy. There's a voice." "We have gross oscillation here" https://t.co/jbyz4EjVXy