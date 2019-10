Τους τρεις νικητές του Νόμπελ Χημείας 2019, ανακοίνωσε η Σουηδική Επιτροπή Απονομής Νόμπελ. Πρόκειται για τον Αμερικανό Τζoν Γκούντιναφ, τον Βρετανό Στάνλεϊ Γουίτινγχαμ και τον Γιαπωνέζο Ακίρα Γιοσίνο. Οι τρεις ερευνητές, τιμώνται με το βραβείο για τη δημιουργία μπαταριών ιόντων λιθίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δρ. Τζον Γκούντιναφ έγινε και ο μεγαλύτερος σε ηλικία επιστήμονας που παίρνει βραβείο Νόμπελ, αφού είναι 97 ετών.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg