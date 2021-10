Με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2021 τιμώνται δύο ειδικοί της μοντελοποίησης στη Φυσική για την κλιματική αλλαγή, ο Αμερικανοϊάπωνας Σιουκούρου Μανάμπε και ο Γερμανός Κλάους Χάσελμαν, καθώς και ο Ιταλός θεωρητικς των σύνθετων φυσικών συστημάτων Τζόρτζιο Παρίζι.

Το μισό βραβείο δίδεται στον Μανάμπε, 90 ετών που έχει γεννηθεί στην Ιαπωνία αλλά ζει στις ΗΠΑ, και στον Χάσελμαν, 89 ετών –και οι δύο ερευνητές μετεωρολογίας-- για την «μοντελοποίηση στη Φυσική του κλίματος στη Γη, την ποσοτική μεταβλητότητα και την αξιόπιστη πρόβλεψη της παγκόσμιας υπερθέρμανσης», σύμφωνα με τη Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (985.000 ευρώ).

Με το Νόμπελ αυτό εν μέσω κλιματικής κρίσης, η σουηδική Ακαδημία βραβεύει το έργο του Μανάμπε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου τη δεκαετία του 1960, και με το οποίο κατέδειξε ότι τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι αντίστοιχα με την αύξηση της θερμοκρασίας στη Γη.

Ο Γερμανός Χάσελμαν τιμήθηκε καθώς κατάφερε να καθιερώσει αξιόπιστα κλιματικά μοντέλα παρά τις μεγάλες μετεωρολογικές αποκλίσεις.

Το άλλο μισό του βραβείου δίδεται στον Παρίζι, 73 ετών, «για την ανακάλυψη της αλληλεπίδρασης της αταξίας και των διακυμάνσεων στα φυσικά συστήματα από ατομικές σε πλανητικές κλίμακες». Το κοπιώδες έργο του είναι μεταξύ των «πιο σημαντικών συνεισφορών» στη θεωρία για τα λεγόμενα σύνθετα συστήματα.

Ο Μανάμπε είναι σήμερα στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον των ΗΠΑ, ο Χάσελμαν στο Ινστιτούτο Μετεωρολογίας Max Planck στο Αμβούργο της Γερμανία και ο Παρίζι στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης.

Το βραβείο για τη Φυσική είναι το δεύτερο Νόμπελ που ανακοινώνεται αυτή την εβδομάδα αφού οι Αμερικανοί Ντέιβιντ Τζούλιους και Αρντέμ Παταπουτιάν κέρδισαν χθες το Νόμπελ Ιατρικής.

Τα βραβεία Νόμπελ θεσμοθετήθηκαν με τη διαθήκη του Σουηδού εφευρέτη και επιχειρηματία Άλφρεντ Νόμπελ και απονέμονται από το 1901 με ελάχιστες διακοπές, κυρίως λόγω των δύο παγκοσμίων πολέμων.

Όπως και πέρυσι, ούτε φέτος θα γίνει επίσημο δείπνο στη Στοκχόλμη λόγω της πανδημίας της Covid-19. Οι βραβευθέντες θα λάβουν τα Νόμπελ στις χώρες τους.

Τις επόμενες ημέρες, θα ανακοινωθούν τα πρόσωπα που θα τιμηθούν με τα βραβεία Νόμπελ για τη Χημεία, τη Λογοτεχνία, την Ειρήνη και την Οικονομία.

Μεταξύ των βραβείων, αυτό της Φυσικής συχνά είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς απονεμήθηκε σε ανθρώπους με σημαντικά επιτεύγματα σε ό,τι αφορά την κατανόησή μας για το σύμπαν. Μεταξύ αυτών που έχουν βραβευθεί είναι ο Άλμπερτ Άινστταιν καθώς και το ζεύγος Πιερ και Μαρία Κιουρί.

