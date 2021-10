Αδυναμία πρόσβασης στα γραφεία του Facebook αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι στην εταιρεία.

Συγκεκριμένα η τεχνολογική συντάκτρια των New York Times Σίρα Φρένκελ με ανάρτησή της στο Twitter, προ ολίγου ανέφερε:

«Μόλις μίλησα στο τηλέφωνο με κάποιον που εργάζεται στο FB, ο οποίος μού περιέγραψε εργαζόμενους που δεν μπορούν να μπουν στο κτίριο σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) για να ξεκινήσουν να αποτιμούν την κατάσταση καθώς οι ηλεκτρονικές κάρτες τους δεν αναγνωρίζονται για την πρόσβαση στις θύρες».

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.