Περισσότερες επιλογές και πρόσβαση σε νέες εμπειρίες όσον αφορά τις υπηρεσίες video streaming και συνδρομητικής τηλεόρασης θα έχουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες οι καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα. Η «μάχη» του video περιεχομένου δείχνει να έχει «ανάβει» για τα καλά καθώς σε διεθνές επίπεδο το Netflix αποκτά ανταγωνιστές όπως είναι το Apple TV+ και το Disney+, ενώ σε τοπικό επίπεδο Cosmote TV και Nova ενισχύουν τις υπηρεσίες τους και τον τρόπο πρόσβασης στο περιεχόμενο που προσφέρουν.

Για τους ουκ ολίγους «φανατικούς» οπαδούς της Apple, μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις είναι το Apple TV+. Η νέα υπηρεσία video streaming του αμερικανικού κολοσσού, διαθέσιμη από την 1η Νοεμβρίου και στην Ελλάδα, είναι ένας από τους καινούριους «παίκτες». Το περιεχόμενο σε αρχικό στάδιο είναι σχετικά περιορισμένο αν και υπάρχουν ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες νέες τηλεοπτικές σειρές (The Morning Show, See, Dickinson, For All Mankind) και τιμή ιδιαίτερα προσιτή: 4,99 ευρώ το μήνα. Επιπλέον, όλοι όσοι έχουν αποκτήσει κάποια Apple συσκευή μετά τις 10 Σεπτεμβρίου έχουν δωρεάν πρόσβαση για 1 χρόνο στο Apple TV+. Σημειωτέον πως η Apple έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να επενδύσει περίπου 1 δισ. δολάρια για την παραγωγή περιεχομένου, ποσό διόλου ευκαταφρόνητο, ενώ επιπλέον δεν αποκλείεται να προχωρήσει και σε κάποια μεγάλη συμφωνία με κινηματογραφικά στούντιο. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από μερικές εβδομάδες είχε υπάρξει έντονη φημολογία περί εξαγορά της Sony Pictures, μία κίνηση που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «κλειδί» για την επιτυχία του Apple TV+. Επίσης, δεν αποκλείεται να δούμε και στενότερη «σχέση» με το Apple Music για μία πιο ολοκληρωμένη εμπειρία.

Εξίσου σημαντική εξέλιξη μέσα στον Νοέμβριο θεωρείται και η έναρξη της λειτουργίας του Disney+, της υπηρεσίες video streaming της Disney, η οποία, όμως, δεν θα είναι άμεσα διαθέσιμη στην Ελλάδα, όπου αναμένεται -πιθανότατα- στο δεύτερο μισό του 2020. Η υπηρεσία θα λανσαριστεί αξιοποιώντας το περιεχόμενο της Disney που περιλαμβάνει όλες τις ταινίες με ήρωες της Marvel, τον «κόσμο» του Star Wars και, φυσικά, τις οικογενειακές ταινίες του αμερικανικού κολοσσού ψυχαγωγίας. Και ξεκινά στις 12 Νοεμβρίου με την προβολή του The Mandalorian, της πρώτης τηλεοπτικής σειράς που βασίζεται στον «κόσμο» του Star Wars.

Το κόστος για το Disney+ στα 7,99 δολάρια το μήνα δείχνει ότι η Disney έχει ιδιαίτερα επιθετικές διαθέσεις, ιδίως για την αμερικανική αγορά όπου θα προσφέρει ένα πακέτο που θα περιλαμβάνει και το ESPN+ (σ.σ. το κορυφαίο «μπουκέτο» αθλητικού περιεχομένου στις ΗΠΑ) αλλά και το Hulu, μία αρκετά δημοφιλής υπηρεσία video streaming στην τιμή των 12,99 δολαρίων το μήνα.

Ο λόγος της επιθετικής πολιτικής τους δεν είναι άλλος από το Netflix, το οποίο, σε διεθνές επίπεδο έχει καθιερωθεί ως η πιο δημοφιλής video streaming υπηρεσία. Και δεν είναι τυχαίο, ότι το Netflix απαντά άμεσα μέσα στο Νοέμβριο με «βαριά» χαρτιά όσον αφορά στο περιεχόμενο όπως είναι το The Irishman, η νέα ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε που έχει βάλει πλώρη για τα Όσκαρ, αλλά και την τρίτη σεζόν του εξαιρετικού -και πανάκριβου- The Crown.

Ελλάδα

Όσον αφορά στην Ελλάδα, οι δύο συνδρομητικές πλατφόρμες έχουν ακολουθήσει μία διαφορετική προσέγγιση, έχοντας ως ατού ότι διαθέτουν και αθλητικό περιεχόμενο, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και δημοφιλές. Δεν είναι πάντως τυχαίο ότι η Nova έχει ήδη λανσάρει το Novaflix, μία υπηρεσία video streaming με ταινίες και σειρές, στην οποία μπορεί να έχει πρόσβαση και κάποιος καταναλωτής που δεν είναι πελάτης της Forthnet.

Όσον αφορά στην Cosmote TV, ετοιμάζεται μέσα στον Νοέμβριο για την ανακοίνωση της νέας πλατφόρμας της όσον αφορά στην πρόσβαση στο περιεχόμενο. Το μεγάλο πλεονέκτημα της νέας πλατφόρμας είναι η βελτιωμένη εμπειρία καθώς οι συνδρομητές της Cosmote TV θα μπορούν πολύ πιο εύκολα και γρήγορα να πλοηγούνται στα διαθέσιμα κανάλια αλλά και στο περιεχόμενο που έχει η πλατφόρμα για να δουν μία σειρά, μία ταινία ή μία εκπομπή όποτε το επιθυμούν, ενώ θα έχουν στη διάθεσή τους νέο, εύκολο για τον χρήστη, μενού πλοήγησης (user interface).

Οι υπόλοιποι

Η «μάχη» δεν περιορίζεται σε αυτούς τους «παίκτες» δεδομένου ότι υπάρχει και το Amazon Prime Video, το οποίο έχει ουκ ολίγες καλές τηλεοπτικές σειρές αλλά και ταινίες που προβάλλει και η τιμή του είναι σχετικά προσιτή, ήτοι κάτω από 10 δολάρια το μήνα. Το Amazon Prime Video είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα, απλά χωρίς τους ελληνικούς υπότιτλους που προσφέρει το Netflix.

Επιπλέον, υπάρχει και το YouTube, το οποίο έχει λανσάρει τις δικές του υπηρεσίες περιεχομένου, όπως είναι το YouTube Premium αν και στην προκειμένη περίπτωση η προσέγγιση είναι λίγο διαφορετική, καθώς έχει δικές του παραγωγές και τη δυνατότητα να βλέπεις όλο το περιεχόμενο του YouTube χωρίς διαφημίσεις.

Ακόμη, από τον Μάιο του 2020 θα υπάρχει μία ακόμη προσθήκη, το HBO Max, η video streaming υπηρεσία του γνωστού ΗΒΟ, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει προβάλλοντας ένα prequel του Game of Thrones, το πολυαναμενόμενο Home of Dragons.

Πηγή: CNN