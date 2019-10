Επανήλθε σήμερα το παιχνίδι Fortnite ανακοινώνοντας, μάλιστα, το δεύτερο κεφάλαιο του.

Η χθεσινή μαύρη τρύπα που ρούφηξε το νησί του προηγούμενου κεφαλαίου του παιχνιδιού, σήμαινε τελικά την αρχή ενός νέου κεφαλαίου, που προσφέρει νέο νησί και νέες δυνατότητες στους παίκτες.

Εν τέλει το χθεσινό «κατέβασμα» του παιχνιδιού που αναστάτωσε τους παίκτες του παγκοσμίως ήταν ένα κόλπο μάρκετινγκ για να λανσάρουν τη νέα σεζόν του Fortnite.

Δείτε εδώ το τρέιλερ του νέου κεφαλαίου του Fortnite:



