Το ρομποτικό ρόβερ "Perseverance" της αποστολής "Mars 2020" της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) ετοιμάζεται να κάνει απόψε, Πέμπτη, περίπου στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας, την κάθοδό του στην επιφάνεια του 'Αρη, με σκοπό -αν όλα πάνε καλά- να αναζητήσει ίχνη μικροβιακής ζωής στον πλανήτη και να τον μελετήσει γεωλογικά.

Το εξάτροχο ρόβερ μεγέθους SUV, γνωστό και με το παρατσούκλι «Πέρσι», είναι λίγο μεγαλύτερο και βαρύτερο από το ρόβερ "Curiosity" που μελετά μέχρι σήμερα τον Άρη. Διαθέτει πιο εξελιγμένα επιστημονικά όργανα, ικανά για πιο φιλόδοξα πειράματα, αποτελώντας το πιο εξελιγμένο εργαστήριο αστροβιολογίας που έχει ποτέ σταλεί σε άλλο ουράνιο σώμα. Με τα εργαλεία του, θα συλλέξει αρειανά δείγματα, που θα επιστραφούν στη Γη με μια μελλοντική αποστολή, κάτι που, εφόσον συμβεί, θα είναι μια παγκόσμια πρωτιά.

Το "Perseverance" θα κατέβει μέσα στον μεγάλο κρατήρα Jezero, που κάποτε ήταν αρχαία λίμνη και δέλτα ποταμού και όπου θεωρείται πιθανότερο να υπήρχαν μορφές ζωής πριν δισεκατομμύρια χρόνια, όταν ο 'Αρης ήταν πιο θερμός, υγρός και πιθανώς φιλόξενος για ζωή. Μεταξύ άλλων, το ρόβερ διαθέτει μια πειραματική συσκευή που θα μετατρέπει το διοξείδιο της αρειανής ατμόσφαιρας σε καθαρό οξυγόνο, καθώς επίσης ένα μίνι μετεωρολογικό σταθμό, 19 κάμερες και δύο μικρόφωνα που θα καταγράψουν τους πρώτους αρειανούς ήχους. Επίσης το ρόβερ θα απελευθερώσει το "Ingenuity", ένα μικρό ρομποτικό ελικόπτερο βάρους 1,8 κιλών, το πρώτο στην ιστορία που θα πετάξει σε έναν άλλο κόσμο.

"That descent stage takes us all the way down to about 20 meters off the ground. That's when we start the skycrane maneuver." Tomorrow is our @NASAPersevere rover's entry, descent and landing on Mars. Get ready: https://t.co/Y0O9T1rDov pic.twitter.com/jmC7dIiwQ0

Προτού όμως γίνουν όλα αυτά, θα περάσουν «επτά λεπτά τρόμου», όπως τα λέει η NASA, εωσότου βεβαιωθεί ότι το ρόβερ, το οποίο έκανε ένα επτάμηνο διαστημικό ταξίδι απόστασης 470 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, κατέβηκε σώο και αβλαβές στην επιφάνεια του 'Αρη, ενός προορισμού με κακή φήμη στη διαστημική ιστορία, καθώς ουκ ολίγες φορές -σχεδόν τις μισές- έχουν αποτύχει οι απόπειρες προσεδάφισης. Το "Perseverance" είναι το πέμπτο ρόβερ που οι ΗΠΑ στέλνουν στον 'Αρη.

Δύο άλλα σκάφη, ένα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ένα από την Κίνα, έφθασαν επίσης στον 'Αρη μέσα στο Φεβρουάριο. Το αραβικό σκάφος "Hope" τέθηκε ήδη σε τροχιά γύρω του, ενώ το κινεζικό ετοιμάζεται για να στείλει το δικό του ρομποτικό ρόβερ, που θα είναι το πρώτο για την Κίνα στο γειτονικό πλανήτη.

Το βάρους πέντε τόνων κινεζικό "Tianwen-1" («Ερωτήματα στον Ουρανό») θα στείλει στην επιφάνεια του 'Αρη, στον κρατήρα «Ουτοπία», μια άκατο και ένα ρομποτικό ρόβερ βάρους 250 κιλών, το οποίο θα κινείται με ηλιακή ενέργεια. Μεταξύ άλλων, διαθέτει ραντάρ που μπορεί να «δει» έως 100 μέτρα στο υπέδαφος, ενώ θα αναζητήσει και ίχνη ζωής επί δύο χρόνια. Αν αυτή η αποστολή είναι επιτυχής, η Κίνα θα γίνει η δεύτερη χώρα μετά τις ΗΠΑ που θα προσεδαφίσει ένα όχημα σε ένα άλλο κόσμο. Η ασιατική χώρα έχει κάνει κάτι ανάλογο ήδη στη Σελήνη.

Our @NASAPersevere rover will search for signs of ancient microbial life on Mars. But where are the best places to look? What instruments will it use, & how will @NASAAstrobio experts assess any evidence? Dive into the science as we #CountdownToMars: https://t.co/FRUYqNQW1E pic.twitter.com/YfT4xALxTK