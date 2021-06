Περισσότερα από 100 μωρά καλαμάρια και 5.000 μικροσκοπικά ζώα πρόκειται να ξεκινήσουν την Πέμπτη (3/6) στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Τα πλάσματα αυτά, μαζί με άλλο εξοπλισμό για πειράματα, θα κατευθυνθούν προς τον ISS με τον πύραυλο Falcon 9 του Space X.

