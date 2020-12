Το ότι τα αυτοκίνητα Tesla διαθέτουν πολλά ψηφιακά συστήματα και κομφόρ που επιτρέπουν την άνετη οδήγηση, αλλά και την ασφάλεια του οδηγού είναι γνωστό. Το ότι ο εκκεντρικός επικεφαλής της αμερικανικής αυτοβιομηχανίας Ίλον Μασκ φροντίζει να διαθέτουν ορισμένες φορές και κάποια εξεζητημένα στοιχεία, είναι επίσης γνωστό.



Αλλά αυτή τη φορά ο Μασκ πήγε το πράγμα, ένα βήμα, ή πολλά βήματα παραπάνω, ανακοινώνοντας ότι τα Tesla θα διαθέτουν (μέσω της λειτουργίας “Boombox” στα εξωτερικά ηχεία των οχημάτων) νέους ήχους κόρνας οι οποίοι είναι μάλλον απίθανοι, και μπορεί να τραβήξουν την προσοχή για τους λάθος λόγους!

Change your horn sound to 🐐, 🐍🎷, 💨 or holiday jingles with latest Tesla software update!