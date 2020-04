Ένα μήνυμα από το διάστημα μοιράστηκε ο αστροναύτης της NASA Άντριου Μόργκαν, μέσα από το Twitter του, για να τιμήσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που μάχεται ενάντια στον κορωνοϊό.

Ο Μόργκαν είναι γιατρός και έστειλε το tweet ανήμερα της National Doctors’ Day στις ΗΠΑ.

«Ως γιατρός, στρέφοντας τη ματιά μου πίσω στον πλανήτη μας ανήμερα της #NationalDoctorsDay, η σκέψη μου είναι στους επαγγελματίες της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και τους εθελοντές που διακινδυνεύουν τις ζωές τους σε αυτή την κρίση» έγραψε ο Μόργκαν από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

«Οι καλύτερες μας στιγμές είναι όταν βοηθούμε ο ένας τον άλλον. Στέκομαι με δέος μπροστά στο ανιδιοτελές έργο σας. Σας ευχαριστώ από τον @Space_Station».

As a medical doctor looking back on our planet on #NationalDoctorsDay, I think of the healthcare professionals & volunteers that are risking their lives in this crisis. We're at our best when we help each other. I'm in awe of your selfless service. Thank you from @Space_Station. pic.twitter.com/P1xoRftbSO