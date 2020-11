Η NASA στέλνει τέσσερις αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, στην πρώτη πτήση πιστοποιημένη από την κυβέρνηση ενός διαστημικού σκάφους SpaceX Crew Dragon.

Είχαν προηγηθεί δύο επιτυχημένες δοκιμαστικές πτήσεις ενώ πρόκειται για επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αμερικανική επιχείρηση και έξι χρόνια δοκιμών

Οι αξιωματούχοι της εκτόξευσης συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Διαστημικό Κέντρο Kennedy της Φλόριντα, όπου τέσσερις αστροναύτες ξεκίνησαν με έναν πύραυλο SpaceX Falcon 9 για μια εξάμηνη αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

