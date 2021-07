Η φοιτητική ομάδα αεροδιαστημικής ASPiRE του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατάφερε να αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις καταλαμβάνοντας τη δεύτερη και τρίτη θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό Spaceport America Cup 2021, στον οποίο συμμετείχαν 153 ομάδες από όλο τον κόσμο. Ο διαγωνισμός προέβλεπε τη σχεδίαση και κατασκευή ενός πυραύλου στερεών καυσίμων, ο οποίος θα εκτοξευόταν στα 10.000 πόδια και κατά την πορεία του θα λάμβανε μετρήσεις για τις συνθήκες στην ατμόσφαιρα.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε από 18-20 Ιουνίου κι όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής της φοιτητικής ερευνητικής ομάδας, τεταρτοετής φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Ηρακλής Μπλατσούκας, «ο φετινός διαγωνισμός είχε ορισμένους νεωτερισμούς εξαιτίας της πανδημίας. Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, ενώ οι συμμετέχοντες κρίθηκαν αποκλειστικά από τα τεχνικά τους δελτία, τη συνολική παρουσίασή τους στον διαγωνισμό και από τις συνεντεύξεις που έδωσαν οι εκπρόσωποι της ομάδας στους διοργανωτές».

Ο συναγωνισμός ήταν μεγάλος με συμμετοχές από Πολυτεχνικά πανεπιστήμια όλου του κόσμου, ενώ από τις 153 ομάδες κατάφεραν να φτάσουν στην τελική διαγωνιστική διαδικασία μόλις οι 76. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν πανεπιστήμια από χώρες που διαθέτουν μακρά παράδοση στα πυραυλικά συστήματα, τη διαστημική έρευνα και τεχνολογία και παρόλα αυτά, η ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατάφερε να φτάσει στη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 20 παρουσιάσεις μελετών που ανέλυαν τα χαρακτηριστικά της κατασκευής των φτερών του πυραύλου, λαμβάνοντας το βραβείο Charles Hoult Award for Modeling & Simulation μετά το πανεπιστήμιο Monash, της Αυστραλίας.

Για το γεγονός ότι η φοιτητική ομάδα αεροδιαστημικής σχεδίασε και κατασκεύασε με δικά της υλικά και τεχνογνωσία τον κινητήρα στερεών καυσίμων που μπορεί να ανεβάσει τον πύραυλο στα 10.000 πόδια (κατηγορία SRAD 10k Solid Motor), οι διοργανωτές τους βράβευσαν, δίνοντάς τους την 3η θέση στη γενική κατάταξη, αμέσως μετά το State University of New York at Buffalo και το George Washington University.

Για την κατασκευή του πυραύλου και τη συνολική ολοκλήρωση του πρότζεκτ εργάστηκε σκληρά μια ομάδα 35 φοιτητών αποτελούμενη από Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους Χημικούς Μηχανικούς Βιομηχανικής σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων και Οικονομολόγων.

«Η πανδημία, τα περιοριστικά μέτρα και η αυστηρή καραντίνα, μας υποχρέωσε να εργαζόμαστε όλοι από το σπίτι», επισημαίνει ο Ηρακλής Μπλατσούκας και θυμάται ότι χρειάστηκε ουκ ολίγες φορές, με ειδική άδεια που χορήγησε το πανεπιστήμιο, «να έρθουμε στα εργαστήρια για να ολοκληρώσουμε τις μετρήσεις μας για τη συμπλήρωση των τεχνικών δελτίων του πρότζεκτ». Τα εμπόδια εξαιτίας του λοκντάουν δεν αφορούσαν μόνο την εσωτερική συνεννόηση και συνεργασία της ομάδας αλλά και τη συνεργασία με εταιρείες που είχαν δηλώσει συμμετοχή στην κατασκευή μηχανικών μερών του πυραύλου, στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα.

Όπως αναφέρει ο Ηρακλής Μπλατσούκας. «κάποιες εταιρείες που μας είχαν υποσχεθεί ότι θα συνεργαστούμε, εξαιτίας της πανδημίας αντιμετώπισαν προβλήματα, με αποτέλεσμα εν μέσω καραντίνας να πρέπει να βρούμε εναλλακτικές λύσεις».

Ο καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Παντελής Αγγελίδης είναι ο επιβλέπων της φοιτητικής ομάδας και έχει κάθε λόγο να αισθάνεται χαρούμενος που μέσα σε σχεδόν δύο χρόνια, εν μέσω λοκντάουν και σκληρών απαγορεύσεων στην Κοζάνη και αλλού, οι φοιτητές κατάφεραν πολλά. «Είναι η πρώτη φορά που ελληνικό πανεπιστήμιο απέσπασε διακρίσεις σε αυτόν τον διαγωνισμό, ο οποίος πραγματοποιείται εδώ και 15 χρόνια», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελίδης.

Οι συνθήκες του φετινού διαγωνισμού δεν επέτρεψαν τη δια ζώσης παρουσία των ομάδων και την εκτόξευση των πυραύλων τους, αλλά όπως λένε τα παιδιά της φοιτητικής ομάδας, «θα προσπαθήσουμε να πραγματοποιήσουμε την εκτόξευση από το νέο ακαδημαϊκό έτος επί δυτικομακεδονικού εδάφους αφού πρώτα διευθετηθούν γραφειοκρατικές λεπτομέρειες και εξασφαλιστούν οι άδειες από την πολιτική αεροπορία και άλλες αρμόδιες αρχές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ