Αν έφτιαξες ένα iPhone, μπορείς να φτιάξεις και κάτι πιο απλό. Η Apple σχεδίασε και άρχισε να παράγει πλαστικές ιατρικές ασπίδες προσώπου (shields) για το υγειονομικό προσωπικό που μάχεται κατά του κορωνοϊού.

Ο διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής εταιρείας, Τιμ Κουκ, έκανε γνωστό μέσω Twitter ότι η Apple θα φτιάχνει περισσότερες από ένα εκατομμύριο ασπίδες την εβδομάδα. Τα προϊόντα προορίζονται αρχικά για τους γιατρούς και νοσηλευτές στις ΗΠΑ και στη συνέχεια θα διατίθενται και σε άλλες χώρες.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX