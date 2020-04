“Η παραπληροφόρηση στο χώρο υγείας ευδοκιμεί, συμπεριλαμβανομένου του νέου κορωνοϊού COVID-19. Είναι σημαντικό να βασίζεστε μόνο σε έγκυρες πηγές για να λαμβάνετε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το ξέσπασμα του ιού” τονίζει η Επιτροπή, και η ίδια η πρόεδρός της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε πλατφόρμα για την παραπληροφόρηση που δημιούργησε.

Τι αναφέρεται για τα δίκτυα 5G ειδικά

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι η ΕΕ τηρεί τα υψηλότερα καταναλωτικά πρότυπα στον κόσμο. “Είναι ο λόγος που μπορούμε να μπαίνουμε σε ένα κατάστημα και να αισθανόμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που αγοράζουμε. Για το 5G ειδικά αναφέρεται αυτά τα εξαιρετικά υψηλά πρότυπα τηρούνται. "Στην πραγματικότητα, τα πρότυπα μας είναι πολύ υψηλότερα από αυτά που υποδεικνύονται από διεθνή επιστημονικά στοιχεία - γιατί στην ΕΕ, οι άνθρωποι έρχονται πρώτοι” τονίζεται.

Όπως ξεκαθαρίζεται, δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ 5G και COVID-19 και ο ιός δεν μπορεί να μεταδοθεί μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Ο κορωνοϊός είναι ένας ιός που εξαπλώνεται από το έναν άνθρωπο στο άλλο μέσω σταγονιδίων όταν οι άνθρωποι φτερνίζονται, βήχουν ή εκπνέουν. Το 5G είναι η νέα γενιά δικτύων κινητής τηλεφωνίας που μεταδίδεται μέσω ραδιοκυμάτων που δεν προκαλούν ιονισμό. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το 5G είναι επιβλαβές για την υγεία των ανθρώπων. Το ξέσπασμα του κορωνοϊού στην κινεζική πόλη Γουχάν δεν σχετίζεται με το 5G και πιστεύεται ότι προήλθε από μια χονδρεμπορική αγορά θαλασσινών.

There is no link between 5G deployment and the #coronavirus outbreak.



Misinformation online can spread confusion and fear, so always check your sources. More here on separating facts from fiction: https://t.co/3cuisy0xV8 pic.twitter.com/t6Vpw67Y5Z