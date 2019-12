Ένας 12χρονος αποφάσισε μαζί με τον πατέρα του να φτιάξουν από την αρχή μία 3-D εκτυπωμένη Lamborghini, μην περιμένοντας αυτό που θα ακολουθούσε.

Με πληροφορίες από το CNN.com, o 12χρονος και ο πατέρας του ξεκίνησαν το πρότζεκτ τον Φεβρουάριο του 2018 και πριν δυο μήνες έλαβαν ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα από την Κάτια Μπάσι, επικεφαλής μάρκετινγκ της Lamborgini.

Το σοκ αλλά και ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος για πατέρα και γιό που δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα αυτιά τους. Η Μπάσι τους είπε πως η εταιρεία ενδιαφερόταν να γυρίσει ένα διαφημιστικό με αυτούς πρωταγωνιστές.

Στα πλαίσια της διαφήμισης η Lamborgini τους έστειλε το αληθινό αυτοκίνητο που προσπαθούσαν να αντιγράψουν.

